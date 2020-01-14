Автор казанской пародии на клип Тимати: "Из ГАИ я вышел очень довольным!"

Сотрудники Госавтоинспекции Казани выяснили личности водителей, которые ради съемок пародии на клип Тимати "Я еду на джипе" перекрывали дорогу для водителей. Сам клип, автором которого стал студент одного из казанских вузов Руслан Никонов, появился в соцсетях 9 января, и сразу привлек внимание сотрудников полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/753739" frameborder="0"></iframe> Клип на Тимати в Казани. Автор: Руслан Никонов.

По задумке "режиссера", сразу несколько автомобилей должны были проехать по городу "змейкой", перекрывая движение, выстроиться в ряд, не позволяя никому обогнать их. Все это мешало другим автомобилистам, но любители рэпа на мнение окружающих не обратили внимания.

- Те, кто из-за нас тогда встал в пробку, прошу извинить! Это было ради искусства, - запоздало извинились авторы видео в соцсетях.

Разыскивать водителей, участвующих в съемках, пришлось сотрудникам ГИБДД Казани. Установили госномера и марки пяти машин исполнившие "главные роли" в этом ролике: "Хаммер", "Лэнд Ровер", "Мазда-6", "БМВ Х-6", и личность самого видеооператора. Того самого Руслана Никонова, что ехал в багажнике автомобиля.

- Установлено, что указанный видеоролик был снят 13 декабря 2019 года на различных улицах города: Ершова, Сибгата Хакима, мост Миллениум, Центр семьи "Казан", - рассказали в МВД Татарстана.

Водителей и оператора пригласили на беседу в полицию. О том, как происходила встреча, "КП-Казань" рассказал сам Руслан Никонов.

- Нас пригласили прийти, где со всеми провели профилактическую беседу, - сообщил он. - Я встречей остался очень доволен! Инспектор просто "лапочка", так мило с нами побеседовал, сказал, чтобы мы так больше не делали. Выписал штрафы, которые мы все дружно оплатим со скидкой 50%. Мне например, за то, что я проехался в багажнике, выписали всего 500 рублей. Со скидкой, получается, 250. Смешно - за не пристегнутый ремень в салоне выписывают 1,5 тысячи, а за багажник - 500! Да я теперь так и буду ездить!

На всех участников съемок этого ролика выписали 13 административных штрафов по статьям:

- "Нарушение правил маневрирования" - 500 рублей;

- "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" - 500 рублей;

- "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" - 1500 рублей;

- "Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов" - 5000 рублей;

- "Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов" - 3000 рублей с конфискацией этого прибора;

- "Перевозка людей вне кабины" - 1000 рублей;

- "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами" - 1500 рублей;

- "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" - 500 рублей.