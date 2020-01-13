2020-01-13T20:43:39+03:00
Общество

"Теперь все знают какие она лифчики носит": Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

По мнению родителей, педагог не имеет права появляться в подобных местах
Владимир КРУПСКИЙ
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Большинство горожан встали на защиту учительницы, заявив, что она может спокойно покупать нижнее белье.Большинство горожан встали на защиту учительницы, заявив, что она может спокойно покупать нижнее белье.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Настоящий скандал назревает в одной из школ Ульяновска. Родители учащихся потребовали уволить учительницу. Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.

- Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб. Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе. Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей, - написала мать одной из учениц в соцсетях.

Отметим, что инициатива женщины не получила поддержки у пользователей интернета. По их мнению, нельзя увольнять человека из-за похода в магазин. Учителя имеют полное право посещать любые места.

"Учитель что, не человек что ли? Ей что, дома теперь сидеть и все время тетрадки ваших детей проверять? Она имеет право на личную жизнь, а то, что ее дети увидели, ну и что, вашей дочери уже сколько? Она в 9 классе, тоже пади в лифчиках уже разгуливает".

"Может она и учительница, но только в школе, когда она выходит за пределы школы, она в первую очередь девушка, тем более, молодая. Она хочет устроить личную жизнь, да и только, зачем ей мешать?".

"Уважаемый автор, вам необходимо обратиться к врачу. Вы что, сами в магазины не ходите? Белье не покупаете? Уверена, что ходите и покупаете, а ей что, нельзя? Причем, только из-за того, что она учитель? Бред!".

"Мальчики в 9 классе только и делают, что обсуждают девушек, учительниц или одноклассниц - это другой вопрос. Задумайтесь, автор, может они и белье вашей дочери видели и так же его обсуждали. Теперь что, переводить ее в другую школу?".

"На учителей сейчас навалили столько, что за год не разгребешь. Они должны всему учить детей, водить их за ручку из дома и до дома, оберегать от всего, а главное, делать только то, что хотят родители. Если следовать вашей логике, то учителям и в магазин за хлебом нельзя выходить!".

Поддерживающих автора сообщения было немного, но они нашлись. По их мнению, учитель должен быть примером для учеников во всем.

"Лично видела, как учителя сидели в кафе в паре километров от школы и пили пиво. Их же могли увидеть ученики и тоже захотеть пить. Так и тут, вот девочки увидели какое белье носит учительница и тоже захотят такое. Это же в корне не правильно".

В целом же родительнице посоветовали больше следить за собой и своей дочерью и не лезть в личную жизнь учительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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