2020-01-13T17:32:55+03:00
Общество

"Он мне салон испачкает!": Таксисты отказались везти девушку с трехмесячным ребенком

По словам жительницы Казани, один из водителей приехал без автолюльки, а другой заподозрил младенца в нечистоплотности
Владимир КРУПСКИЙ
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Один из водителей предложил посадить младенца в автокресло для детей старшего возраста.Один из водителей предложил посадить младенца в автокресло для детей старшего возраста.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Девушка из Казани утверждает, что воспользоваться услугами такси, когда у тебя трехмесячный ребенок, практически не возможно. По ее словам, водители приезжают на вызов, но либо не подготовленными, либо отказываются везти маму с малышом.

- Служба такси горда оставляет желать лучшего однако. Уже несколько раз столкнулась с тем, что таксисты по приезду отказались везти меня из-за трёхмесячного ребенка, хотя я в комментариях указывала наличие ребенка и его возраст. В одном такси потребовали посадить ребенка в кресло для детей в возрасте от 3 лет, в другом вообще сказали, что я должна автолюльку с собой возить, ну или оплатить им аренду автолюльки. Остальные службы просто говорят, что не повезут. Причины отказа начиная от плача ребенка до "он мне салон испачкает!". Когда интересно в нашем городе достойный сервис появится?! - задалась вопросом девушка в соцсетях.

Как выяснилось, с подобным сталкивались и другие пассажиры. Свои истории они опубликовали в комментариях под постом.

"Предупредили за день, что нужно 2 детских кресла в такси на завтра до ж/д вокзала, перезвонили за час до поездки, уточнили в первую очередь кресла, и все равно всегда одно в лучшем привезут случае или треугольник, хочешь - едь, не хочешь - не едь...".

"Хотела бы отметить, заказала тариф детский указав возраст ребенка. Приехав водитель сказал, что у него есть только бустер. Сказал,что не повезёт. А с меня с карты списали деньги за отмену".

К слову, большинство людей все же встали на защиту таксистов, отметив, что автолюльку лучше действительно брать с собой или же выбирать при вызове необходимый тариф.

"Мы со своей автолюлькой ездили. Когда со средней и младшей надо было ехать, младшая в автолюльке, средняя в детском кресле . У меня таких проблем пока не возникало".

"Возите свою автолюльку, так реально проще, в той же детской поликлинике пока ждете, ребенок в ней спит спокойно, а у таксистов автолюлек и нет практически, только сидячие кресла и это нормально, потому что в люльке ребенок ездит максимум, до года".

"Работаю в такси, и у меня нет детского кресла и от того что вы там в комментарии указали он не появится. Если специальный детский тариф где машины с детским креслом. Без кресла не вожу даже за доплаты так как в случае дтп (если я не виновник) случись что с ребенком мамаша меня же и засудить. А мамаши о безопасности ребенка вообще не думают".

"Нет смысла ждать. До полугода, если ехали на такси, люльку таскали с собой. Во-первых, класть грудничка в люльку, неизвестно где и как валявшуюся, вообще неприятно. Во-вторых, нет проблем с вызовом такси. В-третьих, в люльке удобно переносить малыша. Купите люльку и будет вам счастье".

Кроме того, девушке посоветовали в следующий раз, заказывая такси по телефону подробно объяснять оператору, какая машина ей нужна. Если же будет необходимость вызвать машину через приложение, то здесь следует выбирать тариф, а не писать все в комментариях. Дело в том, что когда таксисты за рулем, они могут не успеть прочесть комментарий и взять заказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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