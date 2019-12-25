Казанцев поставили перед выбором в шаге от бездны

В театре имени Тинчурина вечером 24 декабря прошла премьера нового спектакля по пьесе Зульфата Хакима "В шаге от бездны". Режиссером постановки стала Лилия Ахметова, художником-постановщиком - народный художник Татарстана, заслуженный художник России, лауреат Госпремии Тукая Сергей Скоморохов.

Что бывает, если на скромную семью Мисхата (заслуженный артист Татарстана Алмаз Фаткуллин) и Галии (заслуженная артистка Татарстана Гульназ Науметова) вдруг выпадает шанс разбогатеть? Спектакль начался с грандиозного семейного скандала. Но потом страсти между мужем и женой поутихли: взле дома произошла авария, пострадал водитель, и из салона выбросило большую сумку, наполненную деньгами. Миллионы рублей! И никто, кроме этого водителя, про сумку ничего не знает!

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Пока Мисхат раздумывал, брать ли деньги, или вернуть хозяину, Галия уже мысленно распределила деньги по своим хотелкам. Ее муж встречался с людьми, которые так или иначе причастны к большой сумме: с соседом Аскаром (заслуженный артист Татарстана Харис Хуснутдинов), с учителем физкультуры Мансуром (народный артист Татарстана Ильгизар Хасанов), с муллой Харисом (народный артист Татарстана Зуфар Харисов), с выжившим водителем Наилем (Эдуард Никитин).

Вот тут и произошел надлом в душе Мисхата - он может взять эти деньги себе, поделиться с хитрым соседом, и никто ничего не узнает. Хватит на запросы супруги, на помощь дочке Резеде (Диляра Фаттахова). Может отдать Наилю назад эти деньги, ведь они - компенсация за травму его сына, который пострадал на уроке физкультуры. Или передать все мулле, которому пообещали большой вклад на строительство мечети. Как быть?

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Именно в эти два часа перед зрителями и происходит преображение людей. Мисхат понимает и без этого, что взять чужие деньги - это грех. Но как быть, если его подначивает жена, напоминая о крупной сумме, что им пригодится? Да и ушлый сосед, что так и ластится, подползая к этим миллионам? Или вернуть все это физруку, который деньги получил не совсем честным путем?

Сцена из спектакляФото: Из материалов пресс-службы

Автор пьесы напоминает всем, что мы рождаемся со своим, личным, счастьем. Вот только тратим силы на пустые надежды, стараясь то, что ему не суждено. Сможет ли Мисхат шагнуть в эту бездну, встав на грешный путь?

Спектакль получился очень философский и обнажающий душу. Причем не только самого Мисхата и других героев спектакля, но и зрителей. Сквозь смех и слезы каждый примерял на себя эту историю - как он сам поступит в этой ситуации? Что выберет его душа - справедливость, или наживу, которая обогатит его?