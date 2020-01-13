2020-01-13T16:32:26+03:00
Общество

"Нет ни запчастей, ни гаек": кондуктор рассказала о плачевном состоянии трамваев в Ульяновске

Женщина сняла видео. в котором попросила губернатора решить вопрос с электротранспортом [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Многие трамваи, которые сейчас перевозят пассажиров в Ульяновске, работали еще во времена СССР.Многие трамваи, которые сейчас перевозят пассажиров в Ульяновске, работали еще во времена СССР.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Видео, которое в интернете уже окрестили "криком души", опубликовала в соцсетях женщина-кондуктор Наталья Далечина. Она решила показать всем жителям города, а в первую очередь губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, в каком состоянии находятся местные трамваи.

По словам женщины, многие вагоны сломаны и их не ремонтируют по несколько лет, так как просто нет возможности сделать это. При этом, по ее словам, директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников на плачевную ситуацию не жалуется.

- Губернатор, посмотрите, пожалуйста, это видео, как мы работаем. Зато Мясников в декабре по телефону хвалился, что перекрыл 130 миллионов, но не знаю чем и когда. Вот здесь вагоны стоят уже года два, их никто не ремонтирует. Все четыре пути стоят забитые. Насчитывается около 30 вагонов, их никто не ремонтирует. Просто нечем: нет ни запчастей, ни гаек, постоянно летят редукторы. А редуктор если ломается, то вагон встает на месяц. Ломается по той причине, что нет масла, либо оно ненадлежащего качества, - говорит кондуктор на видеозаписи.

Крик души ульяновского кондуктора.

Пока реакции от губернатора не последовало, а вот простые жители Ульяновска заявили, что ситуация с трамваями в последнее время просто кошмарная. Большинство вагонов колесили по городу еще во времена СССР, оставляет желать лучшего и состояние рельсов. За прошлый год несколько трамваев просто сошли с них:

"И на кой Электротрансу новые вагоны, если ему имеющиеся обслуживать не на что? Походу у нас и трамваи с троллейбусами решили довести до ручки, чтобы у маршруток вообще альтернативы не было. Для своих стараются".

"Я если честно, удивлена смелостью автора видео, думала,что нет в городе таких людей, которые могут что то написать или рассказать от своего имени,а не анонимно".

"Вы думаете наверху не знают, все прекрасно понимают положение каждого предприятия. Только Москва закупает на 54 миллиарда автобусы и трамваи, а Ульяновская область на 20 миллионов старые бу".

"Так обещали ж 70 новых, вот и ждут, а что на данный момент трамваи ездят так себе, кого это волнует? Начальство на трамваях не ездит. А холопам и так сойдёт".

Чуть позже в соцсетях распространили ответ пресс-службы мэрии города на данное видео. Из него следует, что сейчас в городе ремонта требуют только 24 трамвая, что не является критической цифрой. При этом, количество вагонов, которые выходят ежедневно в рейс соответствуют требованию пассажиров.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Прояснили ситуацию и с обновлением трамвайного парка. Отметим, что действительно по заверению областных и городских властей уже в этом году в Ульяновск должны поступить 70 трамваев. Причем, речь идет не о списанных вагонах из Москвы, а о совершенно новых машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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