2020-01-12T10:01:41+03:00
Здоровье

Министр здравоохранения Татарстана спас в самолете пассажирку

Женщине стало плохо во время полета
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Министр здравоохранения Татарстана оказал помощь пассажирке во время полетаМинистр здравоохранения Татарстана оказал помощь пассажирке во время полета
Изменить размер текста:

Во время перелета 11 января из ОАЭ в Казань одной из пассажирок самолета стало плохо. Женщина обратилась к стюардессе, а та по громкоговорящей связи уже обратилась к пассажирам борта. Требовался врач, и экипаж попросил, если вдруг среди них есть медик, придти на помощь.

По счастливой случайности, в самолете оказался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он осмотрел женщину, при помощи кислородной маски оказал ей первую помощь. Когда самолет приземлился в международном аэропорту "Казань", пассажирку уже ждала бригада "скорой медицинской помощи", но от госпитализации женщина отказалась.

СПРАВКА "КП"

Марат Наилевич Садыков - потомственный врач. Родился 27 января 1970 года в Буинске. В 1993 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия".

С 2008 по 2018 гг. — главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

С 2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета Татарстана.

С 2014 по 2018 гг. — депутат Государственного Совета Татарстана пятого созыва.

С 14 февраля 2018 г. — министр здравоохранения Татарстана.

Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Татарстана.

Организатор здравоохранения высшей категории.

Лауреат Государственной премии в области науки и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Медицина - Татарстан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Онколог Николай Жуков: Все больше людей, столкнувшись с раком, остаются в живых
Руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева рассказал, что важно знать пациентам, их родственникам и всем нам, чтобы не впадать в панику и отчаяние
Топ-5 открытий в борьбе со старением: не лишайте себя углеводов, расслабьтесь и ждите скорого появления лекарства от старости
О главных научных достижениях и перспективах продления здоровой жизни «КП» рассказал исследователь Медицинской школы Гарварда и МГУ Александр Тышковский [видео]
Пить нельзя лечиться: токсиколог назвал лекарства, которые категорически нельзя сочетать с алкоголем
В преддверии новогодних застолий «КП» узнала у эксперта, какие препараты для лечения самых распространенных заболеваний ни в коем случае нельзя сочетать со спиртным.
И «шубу» съесть, и в платье влезть: как облегчить калорийность праздничных блюд и не лишить себя удовольствия
Какие плюсы и минусы на самом деле есть у традиционных новогодних блюд, рассказывает врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета
Обычная простуда или уже осложнение? Как отличить симптомы
Врачи предупреждают: небрежное отношение к вирусам приводит к осложнениям. Именно беспечные пациенты образуют так называемую «вторую волну» эпидемии. Как справиться с симптомами ОРВИ и распознать первые признаки осложнений
ОтОРВИсь от вирусов: 7 простых советов, которые помогут не разболеться в сезон простуд
С декабря и по февраль мы все дружно болеем: сморкаемся, кашляем и чихаем в общественном транспорте и офисе, по кругу заражая друг друга. Но помочь себе не заболеть все же можно
Новости 24
В Татарстане после ДТП в больнице скончался мужчина
В Татарстане во время аварии пострадали четыре человека
Два чебоксарца вместо оплаченных автомагнитолы и деталей получили мыло
В Чувашии из неблагополучных семей за новогодние праздники изъяли 25 детей
Президент Татарстана Рустам Минниханов определился, кто теперь будет представлять республику в Узбекистане
Из казанского «Рубина» ушли защитник Виталий Денисов и нападающий Видар Кьяртанссон
В Татарстане за прошедшие сутки в ДТП погибли два человека
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму в Елабужском районе
В Набережных Челнах горел магазин «Фейерверки»: предварительная причина – поджог
В 2020 году в Татарстане реализуют 50 программ социальной направленности
Унесли компьютер и выключили свет: в Чувашии работники «Экоцентра» мешали антимонопольщикам во время проверки
Из-за новогодних праздников 2020 леса Татарстана понесли ущерб на 39,4 тысячи рублей
Сбил человека и скрылся: в Марий Эл за пьяный наезд арестовали водителя
В новогодние праздники 2020 Татарстана посетили более 170 тысяч туристов
13 января в Йошкар-Оле из-за обрезки деревьев ряд домов оставят без света
На энергосбережение Алатыря в Чувашии потратят 58,5 миллиона рублей
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области разделят на два агентства
Житель Йошкар-Олы, которого отправили под домашний арест, снял с ноги следящий браслет и попытался сдать его в ломбард
В Чувашии в 2020 году на соцподдержку населения направят 7,6 миллиарда рублей
В Казанском федеральном университете появился памятник Конфуцию
Едва не зарезала, а после ограбила: жительницу Казани задержали по подозрению в разбое
Кто это сделал: в Казани экологи ищут организаторов свалок с грязным снегом
В новогодние праздники 2020 в Чувашии 11 детей получили травмы при катании на "ватрушках"
В Чувашии начальника районной ГИБДД будут судить за взятки и превышение должностных полномочий
В феврале 2020 года в Казани начнут прокладывать тоннели второй линии метро