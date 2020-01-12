Министр здравоохранения Татарстана спас в самолете пассажирку

Во время перелета 11 января из ОАЭ в Казань одной из пассажирок самолета стало плохо. Женщина обратилась к стюардессе, а та по громкоговорящей связи уже обратилась к пассажирам борта. Требовался врач, и экипаж попросил, если вдруг среди них есть медик, придти на помощь.

По счастливой случайности, в самолете оказался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Он осмотрел женщину, при помощи кислородной маски оказал ей первую помощь. Когда самолет приземлился в международном аэропорту "Казань", пассажирку уже ждала бригада "скорой медицинской помощи", но от госпитализации женщина отказалась.

СПРАВКА "КП"

Марат Наилевич Садыков - потомственный врач. Родился 27 января 1970 года в Буинске. В 1993 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия".

С 2008 по 2018 гг. — главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

С 2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета Татарстана.

С 2014 по 2018 гг. — депутат Государственного Совета Татарстана пятого созыва.

С 14 февраля 2018 г. — министр здравоохранения Татарстана.

Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Татарстана.

Организатор здравоохранения высшей категории.

Лауреат Государственной премии в области науки и техники.