2019-12-27T11:51:56+03:00
Происшествия

У мальчика насчитали 19 переломов: Отчим избил молотком ребенка за то, что он попросил покушать

Следователи Татарстана проводят доследственную проверку
Мария ЛУКОЯНОВА
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Мама ребенка рассказала, что тот упал с горки, но мальчик рассказал другую историю.Мама ребенка рассказала, что тот упал с горки, но мальчик рассказал другую историю.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В ноябре в ДРКБ был доставлен шестилетний мальчик из поселка Осиново Зеленодольского района республики. Малыша с множественными переломами привезли вместе с матерью. Женщина рассказала, что сын катался на горке, и упал.

Ребенок некоторое время был без сознания, а врачи недоумевали - всего они насчитали на теле ребенка 19 переломов, который он вряд ли мог получить при этих обстоятельствах на горке.

Все разъяснилось, когда малыш пришел в себя и начал говорить. Он рассказал, что на него с молотком набросился отчим. Мальчик попросил у него покушать, и эта просьба вызвала необъяснимую агрессию взрослого. Медики сразу сообщили эту информацию в правоохранительные органы.

Прокуратура Зеленодольского района уже заинтересовалась этой историей и взяла под контроль судьбу мальчика. Дано указание органам опеки и попечительства района подготовить документы для отобрания ребенка из семьи, причина - опасность для его жизни и здоровья. Мама пыталась уверить, что сын часто сам падает, но ее слова подвергнуты были большому сомнению.

- В ходе проведенного обследования поступившего на лечение мальчика, на его теле выявлены травмы, полученные ранее, в том числе переломы, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств получения травм ребенком, а также условия его проживания в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что малыш проживал в квартире, которую родители снимали в поселке Осиново. Семья многодетная - воспитывают шестерых детей. Четверо из них - совместные дети супругов. Женщина ждет еще одного, седьмого, ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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