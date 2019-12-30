"Как он спокойно стоит с такой красоткой?": девушка из Набережных Челнов снялась обнаженной с Егором Кридом

Утром 30 декабря в интернете появилась фотография уроженки Набережных Челнов, победительницы конкурса "Девушка года Playboy-2017" Лии Ситдиковой и Егора Крида. Сначала снимок на своей соцстранице опубликовала модель, а спустя пару часов тоже самое сделал Крид.

На фото он стоит в костюме наряженной елки, а у его ног разбросаны подарки. Одним из которых и стала обнаженная Лия, чья грудь перевязана атласной лентой.

liya_michelle Девушка из Набережных Челнов снялась обнаженной с Егором Кридом. Фото: instagram.com/liya_michelle

- Cristmas tricks with Egor Kreed (Рождественские трюки с Егором Кридом - Ред.), - подписала пост Лия, тогда как Егор ограничился парой смайликов.

Большинству интернет-пользователь фотография понравилась:

“Ставь лайк, если хотел бы быть Егором Кридом”,

“Как он спокойно стоит с такой красоткой?”,

“Лучший подарок”,

“Мама, купи мне такую елочку на Новый год”,

“А можно мне такую елочку домой?”,

Были, правда, среди комментаторов и те, кто не оценил подобного отношения Крида к девушке:

“Бедная девушка”,

“Какое у Крида ужасное отношение к женщинам. Жаль, что не объяснили ему, что женщин нужно уважать и с благоговением к ним относиться”.

Отметим, сейчас 25-летняя Лия Ситдикова живет в Москве и называет себя актрисой и моделью. Ее страница в Instagram пестрит яркими полуобнаженными фотографиями.

Ранее девушка уже была замечена в компании Егора Крида. Своим подписчикам она рассказала, что их с ним объединяет дата рождения - они оба родились 26 июня 1994 года.