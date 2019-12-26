Госавтоинспекция Казани рассказала, как можно зарегистрировать автомобиль в Новогодние праздники

Начальник отделения регистрации автомобилей Госавтоинспекции Казани Евгений Хохряков рассказал о том, как можно будет поставить на регистрационный учет вновь приобретенный автомобиль. В новогодние праздники режим работы регистрационных подразделений изменяется.

1 января во всех отделениях выходной день.

Со 2 января начинают свою работу отделения №№ 1 и 2.

С 3 января Вы можете обратиться за получением государственной услуги в филиалы отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД, расположенных в автосалонах ТТС и КАН-Авто.

7 января регистрационные пункты в автосалонах ТТС работать не будут.

С 9 января начинается функционировать филиал отделения регистрации, расположенный в МФЦ.

Можно сберечь время и средства, если заказать услугу регистрации автомобиля через портал Госуслуг. Предварительная запись идет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Между прочим, с начала 2019 года благодаря порталу в подразделения Госавтоинспекции обратились 82,25% граждан.

При оплате государственной пошлины вместе с подачей заявления посредством на портале госуслуг размер госпошлины уменьшается на 30%.

Зарегистрировать автомобиль в Казани можно по адресам:

- Отделение №1 – Оренбургский тракт, д. 5:

- Отделение №2 – Тэцевская, д. 5;

График работы: с пн. по пт. с 8:00 до 18:00, с сб. по вс. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00;

- Филиал отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по г. Казани в МФЦ (г. Казань, Пр. Победы 214, индекс: 420088)

График работы: пн. с 8:00 до 20:00, вт., ср., чт.: с 8:00 до 18:00; пт. с 7:00 до 17:00; сб. с 8:00 до 17:00, вс. 8:00 до 15:00.

- Филиалы отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по г. Казани в автосалонах «КАН-АВТО» г. Казань, Сибирский тракт, 48 и Оренбургский тракт 209 б

График работы:

Пн. с 14:00 до 20:00;

Вт., Ср., Чт., Пт. с 10:00 до 20:00;

Сб. – Вс. с 10:00 до 19:00.

- Филиалы отделения регистрации ОТН и РАС ГИБДД УМВД России по г. Казани в автосалонах «ТТС» г. Казань, Пр. Победы, 194 и ул. Декабристов, 96

График работы: с пн. по пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00; Сб. с 9:00 до 15:00.

Пакет необходимых для предоставления государственной услуги по регистрации транспортного средства документов включает:

- Заявление, написанное по установленному образцу;

- Паспорт владельца машины;

- СТС (свидетельство о регистрации) и ПТС (технический паспорт транспортного средства);

- Квитанция об оплате госпошлины, величина которой зависит от вида регистрационной процедуры;

- Договор купли-продажи, если авто снимается с регистрации в связи с его продажей;

- доверенность, если снятие с учета производится не самим владельцем авто, а его доверенным лицом.