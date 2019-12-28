На проходившей 25 декабря в Кремле «Елке желаний» висела открытка с мечтой 8-летней Полины Корниенко из Белгородской области побывать в Казани. Досталась она главе российской газовой компании «Новатэк». Видео с мероприятия выложил в своем аккаунте в «Твиттере» спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

– В Казани? Елки-палки! – сказал Леонид Михельсон в ролике.

Глава Новатэка на Елке желаний поменял открытку с мечтой девочки побывать в Казани.Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Затем он поменялся открытками с главой нефтехимической компании «Сибур» Дмитрием Коновым, которому изначально выпало осуществить мечту мальчика побывать в Москве. Теперь свозить Полину в столицу Татарстана предстоит Конову.