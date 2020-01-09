2020-01-09T14:52:50+03:00
Общество

«Скоро начнут с голубями драться за еду»: казанцы из-за скидок устроили давку в магазине

Из-за закрытия гипермаркета скидки на продукты в нем достигали 85% [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

В среду, 8 января, в казанском торговом центре на улице Юлиуса Фучика собрались сотни горожан. Дело в том, что гипермаркет в ТЦ объявил о скидках до 85%. Магазин в скором времени должен закрыться.

Казанцы начали осаждать торговый центр еще за час до его открытия. Ими была занята даже парковка. Люди приехали заранее, чтобы отхватить самое лучшее.

- Я обычно на работу пораньше прихожу. Знал, что распродажа будет, поэтому решил в этот день еще раньше приехать – давки избежать. К девяти пришел – а народа уже куча была. Я элементарно не мог на работу попасть! Словами объяснял, а порой и просто продирался сквозь толпу – а как иначе? – рассказал «Комсомолке» сотрудник ТЦ Артур.

Когда двери распахнулись, проще не стало. В гипермаркете люди бросались от стеллажа к стеллажу, хватая то бананы, то сыр. Все это сопровождалось криками и беспорядками.

- Я потом еще из нашего магазина слышал, как кричали люди в гипермаркете. Не знаю, что там происходило, но кажется было жестко, - продолжил рассказ Артур.

В битве за продукты участвовали все: и молодые мамы с колясками, и пенсионеры, и взрослые мужчины. Никто никого не жалел.

Казанцы из-за скидок устроили давку в магазине.соцсети

В соцсетях под выложенными видео давки и авторы, и те, кто их посмотрел, поражались жестокости происходящего на кадрах:

«Будто бы за воду дерутся. Оно того не стоит же явно»

«Еще немного и люди начнут с голубями драться за еду на помойке!»

«Страшно за будущее людей»

«Совсем народ оголодал: за просроченный товар готов умереть»

«Вот вроде все это грустно – бабушки, но с другой стороны в любой ситуации нужно оставаться человеком, и не становиться животными из-за куска еды»

«Просто человеческая жадность. Половина из них, наверное, и не едят тот сыр, за который дерутся»

«Отдали бы продукты детским домам и домам престарелых. Это было бы намного честнее»

«Бабушкам только повод дай адреналин выплеснуть. Не автобусы, так поликлиники, не они – так магазины. А тут такое мероприятие! Ни одна бабушка не упустит возможность потолкаться, поругаться»

Были, правда, среди комментаторов и те, кто поддержал людей в магазине:

«Все умники и умницы пока получают хорошие зарплаты, а придет время, что и пенсий возможно не будет, вот тогда и вы будете также драться за кусок хлеба».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги
Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки [давайте обсудим!]
Новости 24
В Марий Эл приставы закрыли кафе за отсутствие туалета и опасную шаурму
В Новочебоксарске кинотеатр «Атал» превратят в мим-театр
Крещение 2020 в Ульяновске: на открытых водоемах не будут устраивать купели
В Чебоксарах нашли живой женщину, которая пропала в самый разгар новогодних праздников
Житель Набережных Челнов выплатит 830 тысяч рублей за упавшую с его балкона льдину
В Елабуге во время пожара в частном доме погиб неизвестный мужчина
«У нас там гуляют дети»: жители Казани просят убрать со спортплощадки собачьи будки
В Марий Эл массовые гуляния в честь Нового года 2020 посетили около 60 тысяч человек
В Татарстане убивших 3 лосей, 2 косуль и кабана нашли по следам
В Казани парень вдруг признался в убийстве знакомого, с которым он расправился еще в 2018 году
10 января в Татарстане ожидают мокрый снег, метель, сильный ветер и гололед
В Татарстане из-за дыма на кухне из школы эвакуировали 210 детей
В Нижнекамске появилась еще одна остановка с обогревом и светильниками
7 лет строгого режима получил чебоксарец, который насмерть забил свою мать пылесосом
В Казани разыскивают пассажира, который выдавал себя за Тамару и укусил кондуктора
Полеты из Казани в Арабские эмираты не отменены из-за крушения украинского самолета в Иране
В Марий Эл неопытный водитель наехал на лежащую на дороге пенсионерку
В Казани пройдет предпремьерный показ фильм ужасов "Проклятие"
В Нижнекамске первый брак 2020 года был зарегистрирован в Рождество
В Марий Эл во время пожара погиб инвалид