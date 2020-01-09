«Скоро начнут с голубями драться за еду»: казанцы из-за скидок устроили давку в магазине

В среду, 8 января, в казанском торговом центре на улице Юлиуса Фучика собрались сотни горожан. Дело в том, что гипермаркет в ТЦ объявил о скидках до 85%. Магазин в скором времени должен закрыться.

Казанцы начали осаждать торговый центр еще за час до его открытия. Ими была занята даже парковка. Люди приехали заранее, чтобы отхватить самое лучшее.

- Я обычно на работу пораньше прихожу. Знал, что распродажа будет, поэтому решил в этот день еще раньше приехать – давки избежать. К девяти пришел – а народа уже куча была. Я элементарно не мог на работу попасть! Словами объяснял, а порой и просто продирался сквозь толпу – а как иначе? – рассказал «Комсомолке» сотрудник ТЦ Артур.

Когда двери распахнулись, проще не стало. В гипермаркете люди бросались от стеллажа к стеллажу, хватая то бананы, то сыр. Все это сопровождалось криками и беспорядками.

- Я потом еще из нашего магазина слышал, как кричали люди в гипермаркете. Не знаю, что там происходило, но кажется было жестко, - продолжил рассказ Артур.

В битве за продукты участвовали все: и молодые мамы с колясками, и пенсионеры, и взрослые мужчины. Никто никого не жалел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="900" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/753716" frameborder="0"></iframe> Казанцы из-за скидок устроили давку в магазине.соцсети

В соцсетях под выложенными видео давки и авторы, и те, кто их посмотрел, поражались жестокости происходящего на кадрах:

«Будто бы за воду дерутся. Оно того не стоит же явно»

«Еще немного и люди начнут с голубями драться за еду на помойке!»

«Страшно за будущее людей»

«Совсем народ оголодал: за просроченный товар готов умереть»

«Вот вроде все это грустно – бабушки, но с другой стороны в любой ситуации нужно оставаться человеком, и не становиться животными из-за куска еды»

«Просто человеческая жадность. Половина из них, наверное, и не едят тот сыр, за который дерутся»

«Отдали бы продукты детским домам и домам престарелых. Это было бы намного честнее»

«Бабушкам только повод дай адреналин выплеснуть. Не автобусы, так поликлиники, не они – так магазины. А тут такое мероприятие! Ни одна бабушка не упустит возможность потолкаться, поругаться»

Были, правда, среди комментаторов и те, кто поддержал людей в магазине:

«Все умники и умницы пока получают хорошие зарплаты, а придет время, что и пенсий возможно не будет, вот тогда и вы будете также драться за кусок хлеба».