"Он унизил меня кухонной техникой!!": Девушка хочет развестись с мужем из-за новогоднего подарка

Новогодние праздники продолжаются, но главное уже сделано - новогодние подарки подарены. Правда, не всем эти самые подарки пришлись по вкусу. Так, одна девушка из Казани пожаловалась на собственного мужа, который вместо парфюма подарил ей мультиварку. Девушка даже начала задумываться о разводе.

- Мне мой супруг на новый год подарил мультиварку, мультиварку! Сказал ему посоветовали на работе женщины коллеги. Я была в шоке! Весь месяц ему чуть не прямым текстом говорила, что хочу парфюм, показывала какие духи мне нравятся, нет ему надо было меня унизить кухонной техникой! Уже 3 года вместе, неужели так и не понял меня..я расстроена пипец как, даже разводится хочу, - написала девушка в соцсетях.

Обсуждая данное сообщение, пользователи интернета отметили, что девушка, мягко говоря, повела себя не правильно.

"Я бы порадовалась, что ворчать-то.. кому-то вообще ничего не подарили может..".

"Жесть 3 года вместе и все ещё намёками разговариваете... Тут надо в лоб говорить, вы же не дети уже? Или вместе сходили купили подарки и отмечаете спокойно. Это вы подружкам намекайте, но никак мужчинам... А теперь из мухи слона раздувает, сами виноваты".

"Куда катится мир! думает она разводиться ещё, я бы на его месте, ещё пинка дал для ускорения".

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал девушку, заявив, что дарить дамам бытовую технику просто нельзя.

"Мне однажды утюг подарил. Едва удержалась, чтобы не проломить голову. С тех пор дарил только ювелирку, парфюм и Шмотки. Бытовую технику покупали вместе, чтоб больше неповадно было унижать".

"Мужики не понимают намеков. Им надо в лоб говорить чо ты от него хочешь".

Кроме того, пользователи интернета посоветовали мужу автора сообщения подумать о разводе или хотя бы серьезно поговорить со своей второй половинкой.