Избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу покушать: в отношении отчима возбудили уголовное дело

СУ СКР Татарстана завершил доследственную проверку по факту сообщения, поступившего от врачей ДРКБ, о травмировании ребенка.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание" в отношении 34-летнего мужчины, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Следствие полагает, что травмы ребенку нанес его отчим, который с октября 2019 года систематически причинял ему физические и психические страдания, в том числе избивая его. В настоящее время мальчику назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ноябре этого года в ДРКБ был доставлен 6-летний мальчик из поселка Осиново Зеленодольского района. У ребенка выявили многочисленные травмы, и его госпитализировали. Мама мальчика заявила, что травмы ее сын получил после прогулки, когда упал с горки.

Малыш некоторое время был без сознания, а врачи недоумевали - на теле ребенка они насчитали 19 переломов, которые он вряд ли мог получить при падении с горки. К тому же некоторые из них были "старыми" - полученные задолго до госпитализации.

О том, что произошло, медикам в итоге сумел рассказать сам ребенок, когда пришел в себя. Все это время мать редко навещала сына в больнице. Оказалось, что на него с молотком набросился отчим. Мальчик попросил у него покушать, и эта просьба вызвала необъяснимую агрессию взрослого. Медики сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прокуратура Зеленодольского района уже заинтересовалась этой историей и взяла под контроль судьбу мальчика. Дано указание местным органам опеки и попечительства подготовить документы для изъятия ребенка из семьи, причина - опасность для его жизни и здоровья.

Мать мальчика, конечно, пыталась уверить, что ее сын часто сам падает, но ее слова были подвергнуты большому сомнению. К этому времени установили, что мальчик проживал в квартире, которую родители снимали в поселке Осиново. Семья многодетная - воспитывают шестерых детей. Четверо из них - совместные дети супругов. К слову, женщина ждет еще одного, седьмого, ребенка.