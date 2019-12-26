2019-12-26T17:46:18+03:00
Общество

Новый год 2020 в Нижнекамске: подробная программа праздничных мероприятий в городе

Гулянья в честь Нового года 2020 в Нижнекамске начинаются уже с 26 декабря, а завершаться 8 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Мероприятия начнутся с открытия елочного база в сквере имени Лемаева.Мероприятия начнутся с открытия елочного база в сквере имени Лемаева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 26 декабря в Нижнекамске состоится первое общегородское новогоднее мероприятие. В 18.30 в сквере имени Лемаева откроется елочный городок. Однако это будет только началом череды праздничных мероприятий. «Комсомолка» выяснила, где пройдут следующие гулянья, которые никак нельзя пропустить.

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

В пятницу, 27 декабря, самых маленьких жителей Нижнекамска ждет костюмированное представление «В гостях у сказочных кроликов». Мероприятие начнется в 13.00 в сквере имени Лемаева.

Вечером, в 17.30 в молодежном центре инициатив пройдет игра «Татарча мафия» (татарская мафия - Ред.)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

Утром в субботу, 28 декабря, начнется с акции «Зимний папа», которая состоится в 10.00 в парке СемьЯ. Также в это время в Доме народного творчества начнется городская елка главы Нижнекамского муниципального района «В ожидании чуда».

Немногим позже, в 12.00, в парке СемьЯ покажут праздничную программу «Новогодние огни приглашают на сказку». А в 16.30 в Доме культуры «Мира» состоится «Путешествие к новогоднему костру».

Выходной завершится интерактивной мафией все в том же центре молодежных инициатив «Ковер».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

Следующий день начнется с открытого чемпионата по малому марафону, посвященному первопроходцам Нижнекамска. В 10.00 он стартует в спортивном комплексе «Шинник»

В 13.00 на свежем воздухе сквера имени Лемаева пройдет игровая программа «Веселые колядки». А в 16.00 в парке чтения и отдыха имени Тукая – открытие елочного городка.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

Грядущий понедельник подарит горожанам акцию «Веселые предсказания», что стартует в парке чтения и отдыха имени Тукая в 13.00.

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

Окончательно восстановившись после новогодней ночи, горожане могут принять участие в акции «Новогодняя капсула времени». Она стартует 4 января в 12.00 в парке СемьЯ. В это же время в доме народного творчества начнется спектакль «В защиту Деда Мороза».

Часов позже, в 13.00, в парке Тукая состоится семейный праздник «Снежные забавы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

Первое воскресенье 2020 года обещает жителям Нижнекамска хорошую праздную программу. Ведь в 11.00 в доме народного творчества начнется спектакль «Старый друг лучше новых двух». А в 13.00 в парке имени Тукая вновь пройдет акция «Новогодняя капсула времени».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ЯНВАРЯ

6 января жителей Нижнекамска в парке имени Тукая будет ждать брейн-ринг «Белые странички матушки зимы». Он начнется в 13.00

ВТОРНИК, 7 ЯНВАРЯ

А 7 января горожане смогут поучаствовать в квест-игре «Мышиная канитель» в парке СемьЯ в 12.00. И в рождественской встрече в доме народного творчества в 14.00.

СРЕДА, 8 ЯНВАРЯ

Последние праздничные гулянья в городе пройдут 8 января. День начнется с костюмированного мероприятия. Так, в 12.00 в парке СемьЯ пройдут игры и конкурсы.

В 13.00 праздник «Новогодняя мистерия» будет ждать местных жителей в парке имени Тукая. В это же время в доме народного творчества начнется спектакль «Веселый Роджер 2 или Пиратский праздник Новый год».

В 14.00 горожане могут прийти в парк имени Тукая, где их ждет музыкально-развлекательная программа «Возле елки кружат маски – Дед Мороз пришел из сказки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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