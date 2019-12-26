2019-12-26T11:16:33+03:00
Звезды

Татаро-башкирский певец Элвин Грей выступил в казанском хосписе

Он также вручил подопечным учреждения новогодние подарки и раздал автографы [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/elvin_grey_musicФото: instagram.com/elvin_grey_music
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В среду, 25 декабря, в казанском хосписе побывал татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под псеводнимом Элвин Грей. Выступить его пригласил один из пациентов – 15-летний Ильдар.

-Заехал в казанский хоспис поздравить детей с наступающим Новым годом. Видеть радость в глазах детей – что может быть лучше? Здоровья, счастья, благополучия в новом году, - написал артист на своей официальной соцстранице.

В хосписе Элвин Грей не только исполнил свои хиты, но и подарил детям новогодние подарки, подписал открытки и сфотографировался со всеми желающими.

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фанаты Юльякшина признались, что по-настоящему зауважали певца после такого поступка и поблагодарили его за доброту:

«Радик, ты настоящий человек. Сильный духом. Много моральных сил нужно для посещения хосписа, и далеко не каждый готов тратить свою энергию для утешения чужих страданий»,

«Радик, огромное вам спасибо. Вы обрадовали и дали радость этим детям»,

«Спасибо за энергию, за эмоции. Мой братишка там был, пел с тобой. Он до сих пор отойти не может. Море позитива, который особенным детям особенно нужен».

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

ИСТОЧНИК KP.RU

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