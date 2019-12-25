Гаджеты, наушники, петарды, модная обувь и гололед: из-за чего зимой казанцы получают травмы

Переломы и растяжения, ушибы из-за скользких дорог и тротуаров. С этим жители Казани регулярно обращаются в травмпункты зимой. И если обычно это около 60 обращений в сутки, то зимой их количество вырастает в два раза – до 100-120 обращений в сутки.

Как рассказали журналистам на прошедшей пресс-конференции казанские врачи, зимой чаще горожане обращаются за медпомощью при травмах костей предплечья, растяжениях, переломах в области голеностопного сустава и вывихи.

По словам зав отделением травматологии РКБ Саяра Сиразитдинова, это объясняется тем, что при падении человек рефлекторно пытается удержать равновесие, вытягивает руки и падает на них всем весом. При этом медик не мог не отметить некую радость по поводу снижения обращений с травмами от пиротехники.

Тем не менее, врачи-офтальмологи Казани с тревогой ожидают наплыв таких пациентов в период новогодних праздников. Дело в том, что при взрыве тех же петард в глаза могут попасть частички взрывчатого вещества. Это опасно даже в случае непроникающего ранения. А если инородные вещества проникают в глазное яблоко, то человек может получить серьезную травму, химический или термический ожог, что приводит к необратимым последствиям вплоть до потери глаза.

В Казани круглосуточную медпомощь таким пациентам оказывают в офтальмологической больнице на ул.Бутлерова, 14. И им специалисты рекомендуют не заниматься самолечением. В таких случаях глаза нельзя промывать водой и нельзя прикладывать к ним снег – может попасть инфекция. Перед поездкой к врачу травмированному надо наложить на глаз сухую стерильную повязку.

Среди детского травматизма врачи Казани выделяют две основные проблемы – это гаджеты и наушники. По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением ДРКБ Алексея Глушкова, школьники в опасные моменты отвлекаются на телефоны, а в наушниках они просто не слышат ничего вокруг – могут запросто попасть под машину.

А еще одна из причин травм это мода на летнюю обувь. В ней дети часто ходят даже зимой. У таких, к примеру кроссовок, силиконовая подошва, а она очень скользкая. Именно из этого дети часто получают переломы лодыжек.