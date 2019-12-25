Стали известны имена полицейских уволенных за учения со школьниками по разгону митинга в Татарстане

МВД Татарстана завершило служебную проверку в отношении руководящих сотрудников отдела полиции Тукаевского района. Ее затеяли после того, как в соцсетях появилось видео учений по тактико-строевым занятиям, где роли статистов играли 12 учеников девятых классов Новотроицкой средней школы. Дети изображали агрессивных демонстрантов и должны были нападать на шеренгу из полицейских щитов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/751080" frameborder="0"></iframe> В Татарстане провели тренировку на школьниках "Как разогнать митинги".соцсети

Опросив всех участников и автора видео, комиссия пришла к выводу:

За необоснованное принятие решения о переносе места проведения учения, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью, уволить старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова.

За ненадлежащий контроль за организацией и проведении ТСЗ, а также предоставление в МВД Татарстана недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего", уволить врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназа Байдуганова.

За самоустранение от осуществления контроля за проведением ТСЗ, начальника ОМВД России по Тукаевскому району Марата Вагапова.

Остались на службе "до первого залета" - предупреждены о неполном служебном соответствии:

- начальник Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Роберт Хуснутдинов (по выходу из отпуска);

- замначальника отдела Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Ильнар Фатыхов;

- старший инспектор Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Дмитрий Булыгин;

- начальник полиции ОМВД России по Тукаевскому району Руслан Гардеев;

- заместитель начальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Андрей Понамарев.

Напомним, быстрее всех на скандал среагировала начальник управления образования Тукаевского района, она решила уволиться, как только начались служебные проверки.