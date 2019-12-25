2019-12-25T12:50:07+03:00
Общество

Стали известны имена полицейских уволенных за учения со школьниками по разгону митинга в Татарстане

Пятеро сотрудников получили "неполное служебное соответствие" [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Своих мест в рядах МВД лишились три человека.Своих мест в рядах МВД лишились три человека.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

МВД Татарстана завершило служебную проверку в отношении руководящих сотрудников отдела полиции Тукаевского района. Ее затеяли после того, как в соцсетях появилось видео учений по тактико-строевым занятиям, где роли статистов играли 12 учеников девятых классов Новотроицкой средней школы. Дети изображали агрессивных демонстрантов и должны были нападать на шеренгу из полицейских щитов.

В Татарстане провели тренировку на школьниках "Как разогнать митинги".соцсети

Опросив всех участников и автора видео, комиссия пришла к выводу:

За необоснованное принятие решения о переносе места проведения учения, привлечении к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью, уволить старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова.

За ненадлежащий контроль за организацией и проведении ТСЗ, а также предоставление в МВД Татарстана недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего", уволить врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназа Байдуганова.

За самоустранение от осуществления контроля за проведением ТСЗ, начальника ОМВД России по Тукаевскому району Марата Вагапова.

Остались на службе "до первого залета" - предупреждены о неполном служебном соответствии:

- начальник Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Роберт Хуснутдинов (по выходу из отпуска);

- замначальника отдела Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Ильнар Фатыхов;

- старший инспектор Оперативного управления МВД по Республике Татарстан Дмитрий Булыгин;

- начальник полиции ОМВД России по Тукаевскому району Руслан Гардеев;

- заместитель начальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Андрей Понамарев.

Напомним, быстрее всех на скандал среагировала начальник управления образования Тукаевского района, она решила уволиться, как только начались служебные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Кока-колу придумали фармацевты?!
Центр помощи детям «Наш дом» и Ассоциация Российских фармацевтических производителей в рамках программы «Наставничество» разработали специальный курс профориентации «От игры к профессии» для детей, оставшихся без попечения родителей
Новости 24
Забил Спартаку, а теперь едет в ЦСКА: форвард КАМАЗа пройдет сборы с московским клубом
Жители Чувашии путем голосования выбирают, как будет выглядеть аэропорт Чебоксар
В Казани огласили приговор «черным банкирам», незаконно обналичившим более миллиарда рублей
В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза
«Новая волна-2020» в Казани может пройти в «Татанефть Арене»
В Казани до сих пор не могут найти участок для строительства Соборной мечети
ВТБ запускает цифровую карту
Стало известно, как будут работать медучреждения Казани в новогодние праздники 2020
В Казани на 3D-принтере "распечатали" и испытали авиационные двигатели
В 2019 году статьи казанского ученого Дмитрия Мартынова стали одними из лучших на "Википедии"
В Марий Эл иномарка на скорости вылетела с дороги и опрокинулась
Перед Новым годом 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов покатал 11-летнего мальчика на вертолете
PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ
Мать подростка, участвовавшего в полицейских учениях по разгону митинга, пожаловалась на автора видео
Рождество 2020 в Набережных Челнах: автобусы начнут работать в 2.30
В Чувашии в волонтерской деятельности участвуют 14% населения
В Чебоксарах скончалась пешеход, которую на «зебре» сбил «КАМАЗ»
В Марий Эл огонь едва не уничтожил сельский дом культуры
В аэропорту Казани можно будет арендовать машины
26 декабря жители двух районов Казани останутся без света
В Чувашии более 100 полицейских искали пропавшую 7-летнюю девочку
В Татарстане водитель-"лишенец" сбил насмерть пешехода
В Чебоксарах 28 декабря откроется Резиденция местного Деда Мороза
Рустам Минниханов отметил экономический рост Татарстана в 2019 году