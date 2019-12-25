Пять побед Альметьевского политехнического

Уходит 2019 год. И пусть в учебных заведениях отсчитывать годы принято с сентября, Альметьевскому политехническому техникуму 2019-й принес столько побед, открывающих новые горизонты, что совсем не лишним будет подвести итоги в декабре.

Что же это за победы и как они повлияют на будущее техникума? Давайте считать.

Победа № 1. Взлетная полоса для будущего поколения. Техникум станет одной из 21 (это пока, в дальнейшем планируется 340) площадок в стране, где опытные преподаватели на базе высокотехнологичного оборудования будут давать детям и подросткам актуальные знания и навыки в сфере IT. Мобильная разработка, программирование на Pуthon, разработка приложений виртуальной и дополненной реальности и другие прикладные сферы IT - этим займутся ученики Центра цифрового образования детей «IT-куб». Решение о создании такого центра на базе Альметьевского политехнического техникума принято в июле 2019 года Постановлением Кабинета министров РТ в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2020 - 2022 годы.

Победа № 2. Профессионализм молодых специалистов на мировом уровне. На базе техникума создан аттестованный центр по проведению демонстрационного экзамена по двум компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Кирпичная кладка». Уже 30 студентов техникума успешно прошли экзамен и получили паспорта Skills. Зачем нужен такой паспорт? Понять это и заодно оценить значение такой работы в техникуме можно только зная, как работает система WorldSkills. Ведь это не только красочные масштабные мероприятия, чемпионаты разных уровней среди молодых профессионалов. Это еще и внедрение мировых стандартов в национальную систему среднего специального и высшего образования нашей страны. Это и системная независимая оценка практических навыков молодых специалистов, подтверждаемая тем самым паспортом Skills. Проще говоря, если, например, диплом конкретного российского техникума может ни о чем не говорить работодателю в другой стране или даже городе РФ, то паспорт Skills котируется в любой стране мира!

Победа № 3. Шанс для людей предпенсионного возраста. Весной техникум подал заявку на участие в федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография». После одобрения заявки Альметьевский политехнический техникум включен в реестр образовательных организаций, которые могут осуществлять подготовку лиц предпенсионного возраста. Сегодня на базе техникума уже идут занятия для людей, желающих получить востребованную рабочую специальность накануне пенсии. При установленной квоте 283 человека обучение в уходящем году прошли 342!

Победа № 4. Бонус для материально-технической базы. В 2018 году техникум провел масштабную реновацию на средства федерального бюджета, стратегического партнера - ПАО «Татнефть» и собственные внебюджетные доходы: с ремонтом, закупкой продвинутого оснащения учебного оборудования и т. д. Но работа не прекращается. В этом году техникум победил в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета. Грант национального проекта «Образование» предполагает выделение субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы».

Победа № 5. Успехи студентов. Учащиеся Альметьевского политехнического техникума в этом году взяли не один десяток призовых мест на чемпионатах WorldSkills разного уровня. Так, 32 участника регионального чемпионата из Альметьевского политеха завоевали 20 призовых мест по 23 компетенциям. В финале Национального чемпионата РФ в мае 2019 года успешно участвовали 10 студентов техникума по 8 компетенциям, заняв одно первое место, два вторых, одно третье и получив четыре медальона за профессионализм. А на мировом чемпионате WorldSkills, который прошел в этом году в Казани, отличился студент техникума Руслан Багманов по компетенции «Лазерные технологии».

Кстати, техникум все теснее сотрудничает с мировым движением WorldSkills. В этом году Альметьевский политехнический принял участие в предквалификационном отборе на оказание образовательных услуг, или услуг по проведению практических мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», успешно пройдя его по 10 компетенциям.

СПРАВКА

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» является одним из крупнейших центров подготовки специалистов среднего звена Республики Татарстан. За 51 выпуск подготовлено более 29 тысяч специалистов для экономики страны. Обучение в техникуме ведется по 17 специальностям по очной и заочной формам обучения, из них четыре входят в перечень топ-50, реализуется 53 направления дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки.

Техникум является неоднократным победителем грантов национального проекта «Образование».

Всестороннюю и систематическую поддержку в деле подготовки квалифицированных специалистов и рабочих техникуму оказывает стратегический партнер - ПАО «Татнефть».