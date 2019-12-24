В Швейцарии болельщики казанского «Ак Барса» спели гимн России а капелла на матче «Зеленого дерби»

23 декабря «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву» в матче KHL World Games, прошедший в Швейцарии на льду «Айсштадион Давос». Встреча завершилась победой уфимцев в овертайме со счётом 4:3.

Перед матчами состоялась торжественная церемония открытия. Однако случилась накладка и вместо актуального гимна России на арене зазвучал поставили старый вариант. Организаторы принесли извинения и попытались сыграть гимн снова, но запись запись снова была не та. Тогда болельщики «Ак Барса» исполнили гимн а капелла.

Болельщики Ак Барса поют гимн России а капелла на матче в Давосе.Видео: twitter.com/hcakbars

– Включают старый гимн? Не проблема для лучших болельщиков в мире! – написал клуб в своих аккаунтах в соцсетях.

Также после матча игроки поблагодарили своих болельщиков.

– Лучшие игроки матча сегодня – это наши болельщики, вопросов нет. Особенно в начале, когда они начали петь гимн: я давно так не заводился. Реально, чуть ли не слезы пошли. Спасибо им большое, они поддержали нашу родину – все игроки ими гордились после игры, – признался нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов.

Между двумя «Зелёными дерби» − ретро-матче и выездным – дома уступила «Сибири» со счетом 0:3. Но поражение не изменило позиции «Ак Барса» во главе сводной таблице лиги. В день матча «Ак Барс» также совершил несколько обменов, отпустив 5 игроков в «Трактор», «Локомотив» и «Сочи», так, например, воспитанник клуба Владимир Ткачев переехал в Ярославль. А из Челябинска в Казань переехал защитник Ессе Виртанен, из Ярославля – защитник Николай Аверин и форвард Степан Санников.

Уфимцы же последние три встречи проиграли с разницей в одну шайбу. В прошлой игре они уступили «Авангарду» со счетом 1:2. «Салават Юлаев» опустился на 6-е место в Восточной конференции.

В первом периоде команды играли в атаку и создавали опасные моменты. Счет открыли казанцы, когда Мэттью Фрэттин отправил шайбу в ворота соперника. Уфа быстро ответила голом Линуса Умарка. Через минуту после этого гола Дмитрий Кугрышев снова отправил шайбу в казанские ворота. «Ак Барс» ответил голом Виктора Тихонова.

После перерыва казанцы вышли вперед уже через 9 секунд после старта отрезка благодаря голу Альберта Яруллина. Это самый быстрый гол с начала периода в истории «Барсов» в КХЛ. В середине периода уже Уфа сравняла счет шайбой Эдуарда Гиматова. Итоговый счет установился в овертайме после броска Филипа Ларсена и «Ак Барс» уступил в Давосе со счётом 3:4.

− Обидное поражение, конечно. Надо посмотреть, конечно, что было здесь с Азеведо – момент неприятный перед голом. Обидно, конечно, обидно – качели у нас были: второй период неплохо сыграли, первый был равным, третий чуть похуже. Пока вот так, – прокомментировал матч пресс-службе клуба главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче «Ак Барс» 25 декабря сыграет татарстанское дерби с «Нефтехимиком» в Нижнекамске, начнётся встреча в 19:00.