"Запрыгнули на стол и начали раздеваться!": Девушки устроили жаркие танцы на корпоративе

Канун Нового года - самое время для корпоративов. Встречи в неформальной обстановке уже вовсю идут. Сейчас в казанских кафе едва ли не ежедневно проводят культурную программу для сотрудников различных организаций. Порой коллективные посиделки проходят мирно, но иногда происходят курьезы. Один из них произошел накануне в одном из казанских ресторанов.

- Если честно, не люблю корпоративы, но в этом году решила пойти, так как впервые за долгое время начальство решило снять кафе. Кроме нас там были сотрудники еще трех или четырех компаний. Все было неплохо, хорошая музыка, танцы, но постепенно веселье начало перерастать в пьянку. Две девушки за соседним столиком, видимо, хорошенько переборщили со спиртным. Сперва они громко пели, а затем запрыгнули на стол и начали раздеваться! Одна полностью сняла платье, другая только расстегнула. Хорошо, что стриптиз сотрудниц решили прервать. Женщин сняли со стола и отвели в туалет, видимо, умыться и одеться. Вот так, не все выдерживают "корпоративные нагрузки", - написала жительница Казани в соцсетях.

Обсуждая данную тему, пользователи интернета отметили, что неоднократно сталкивались с подобными ситуациями на корпоративах.

"У нас пару лет назад девушки тоже стриптиз начали танцевать, ладно бы молодые девчонки, а то дамы бальзаковского возраста раздеваться начали. Зрелище не для слабонервных!".

"Бедные девочки, пришли расслабиться, а теперь им начальство премии не выдаст, ну что поделать, себя в руках держать надо. Мне рассказывали, что одна женщина как-то от радости тоже сначала с себя одежду снимать, так ее в итоге чуть не уволили".

"Девушки сейчас порой так одеваются на корпоратив, что никакие стриптизы не нужны, все и так на показ".

Нашлись и те, кто заступился за девушек, по их мнению, корпоративы для того и существуют, чтобы расслабиться.

"Девушки весь год пашут как проклятые и ждут возможности расслабиться. Вот и шанс появился, ну перебрали, и что теперь? Все мы не без греха".

"Все только критиковать умеют. Может у них дома мужики-лентяи и дети. Каждый день с работы приходят и к плите становятся, потом уроки за детей делать. За год так устанешь, что не только напьешься. Дайте уже людям спокойно отдохнуть!".

Кроме того, в комментариях начальника девушек, устроивших жаркие танцы, попросили не наказывать их.