В Казани 76-летняя пенсионерка избила 90-летнюю женщину

Жестокое избиение 90-летней пенсионерки, которое произошло 14 сентября, попало на видео. Женщина с тростью тихо шла по аллее сквера имени Тинчурина в Приволжском районе столицы Татарстана, когда ее догнала еще одна пенсионерка - женщина в голубой куртке. Нападавшая была заметно сильнее и крупнее своей жертвы - одним толчком, развернув к себе старушку, злоумышленница повалила ее на землю и, сев сверху, начала избивать. На помощь попытались придти три студента, но с агрессивной нападавшей справиться сразу не смогли.

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую с тяжелыми травмами - у пенсионерки оказалось несколько переломов костей таза, ребер. Она до сих пор находится в больнице - самостоятельно ходить она не может.

Агрессивной пенсионеркой оказалась 76-летняя местная жительница. Полицейским она сообщила, что решила проучить старушку за ее слова. По версии злоумышленницы, она сидела в парке на лавочке и курила. В этот момент мимо проходила женщина с тростью и с тележкой, и сказала ей: "Сидит, курит, проститутка старая". Эти слова так задели подсудимую, что, докурив, она решила наказать оппонента.

Уголовное дело возбудили по стать "Покушение на убийство". Свидетелями стали те самые студенты, что первыми пришли на помощь пенсионерке. Они рассказали, что напавшая на нее женщина высказывала угрозы убийством.

Во время судебного разбирательства подсудимая призналась, что глубоко раскаивается, но родственники пострадавшей настроены наказать ее по всей строгости закона, ведь она не приняла в расчет возраст старушки, на которую напала.

Во время судебного заседания выяснилось, что злоумышленница уже ранее была судима за кражу.