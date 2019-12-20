2019-12-20T15:28:41+03:00
Происшествия

Двигатель вылетел из машины вместе с водителем: в Татарстане столкнулись две фуры, "Газель" и легковушка

Есть погибшие. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские [видео]
Лика ИСАЕВА
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Очевидцы долго не могли найти пострадавших.Очевидцы долго не могли найти пострадавших.Фото: Предоставлено очевидцем
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Страшная авария в которой погиб, как минимум, один из водителей, произошла сегодня, 20 декабря, в Черемшанском районе Татарстана на дороге Черемшан-Шантала. По предварительным данным, столкнулись две фуры, "Газель" и легковушка.

Водители, ставшие свидетелями произошедшего, сразу бросились на помощь пострадавшим. Но они сами не сразу поняли, что произошло. Автомобили были разбиты настолько, что не сразу можно было понят каких они марок - у некоторых сплющило кабины до неузнаваемости. Мало того двигатель из одного из грузовиков от сильного удара вылетел на дорогу вместе с водителем. Меньше всего пострадала "Газель". Фургон втолкнуло в кювет, где он и перевернулся на бок. Его водитель и другие очевидцы на месте ДТП частично восстановили картину произошедшего.

Двигатель вылетел из машины вместе с водителем: в Татарстане столкнулись две фуры, "Газель" и легквушка.Предоставлено очевидцем

Так, по предварительным данным, один из водителей грузовиков превысил безопасную скорость и обгонял всех, несмотря на гололед. Он превысил безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик, после чего они вытолкнули с дороги в кювет "Газель". Водитель отечественного фургона уцелел и выбрался из салона самостоятельно.

Очевидцы с трудом нашли кабину одного из разорванных грузовиков. Ее отбросило в сторону леса на несколько метров.В сплющенной металлической конструкции они обнаружили тяжело раненного мужчину, и вызвали на место медиков и спасателей.

Сотрудники МВД Татарстана выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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