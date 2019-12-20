2019-12-20T13:29:57+03:00
Спорт

В Казани Ак Барс обыграл Салават Юлаев в ретро-матче во Дворце спорта

Игра закончилась со счетом 2:1 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Встреча прошла во Дворце спорта, так как в «Татнефть Арене» выступает Цирк дю Солей.Встреча прошла во Дворце спорта, так как в «Татнефть Арене» выступает Цирк дю Солей.Фото: Алина НИЗАМОВА
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19 декабря в Казани «Ак Барс» в ретро-матче обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счётом 2:1. Встреча прошла во Дворце спорта, так как в «Татнефть Арене» выступает Цирк.

Клуб устроил на матче ретро-тематику. Фото: Алина НИЗАМОВА

Клуб устроил на матче ретро-тематику.Фото: Алина НИЗАМОВА

По случаю возвращения на старую арену, на которой в 1998 году казанцы впервые стали чемпионами России, клуб устроил на матче ретро-тематику.

В холле можно было поиграть в Денди. Фото: Алина НИЗАМОВА

В холле можно было поиграть в Денди.Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, в холле можно было сфотографироваться на фоне ковра, купить бутерброды с колбасой и сыром или килькой, а также с огурцом всего за 10 рублей, или же поиграть в Денди.

В холле можно было купить бутерброды с колбасой и сыром. Фото: Алина НИЗАМОВА

В холле можно было купить бутерброды с колбасой и сыром.Фото: Алина НИЗАМОВА

Эта игра открыла третью сотню матчей «Зелёного дерби», самый первый из которых состоялся как раз во Дворце спорта 53 года назад.

Болельщики. Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщики.Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы подошли к матчу лидерами конференции и сводной таблицы лиги с 27 победами в 36 матчах и 56 набранными очками. Уфа перед третьим «Зелёным дерби» занимала 4-е место в конференции с 45 очками и 20 победами в 39 матчах.

Казанцы подошли к матчу лидерами конференции. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы подошли к матчу лидерами конференции.Фото: Алина НИЗАМОВА

В середине первого периода Владислав Кара забросил шайбу гостям и начал праздновать гол вместе со всей ареной. Однако судьи, дважды пересмотрев повтор, увидели уфимцев вне игры и отменили гол.

Группа поддержки в ретро-костюмах. Фото: Алина НИЗАМОВА

Группа поддержки в ретро-костюмах.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге все три гола произошли во втором отрезке. Так, на 25-ой минуте матча шайбу в ворота гостей забросил Виктор Тихонов. «Салават» ответил уже через 29 секунд голом Теему Хартикайнена. Спустя 10 минут итоговой счет игры установил Джастин Азеведо – 2:1.

В итоге все три гола произошли во втором отрезке. Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге все три гола произошли во втором отрезке.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Боевая, хорошая игра. В третьем периоде сыграли по счёту, там в паре моментов Адам Рейдеборн нам помог в самом конце. Такие моменты были, выходы 2 в 1 – нам надо быть покреативнее в некоторых моментах в третьем периоде, они были немного пустоватые, хотя бы до логического завершения – броска, нужно было их доводить. Но где-то выстояли, молодцы, всех с победой, – прокомментировал матч главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче 21 декабря «Ак Барс» примет во Дворце спорта «Сибирь». Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче 21 декабря «Ак Барс» примет во Дворце спорта «Сибирь».Фото: Алина НИЗАМОВА

В следующем матче 21 декабря «Ак Барс» примет во Дворце спорта «Сибирь», начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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