Зал смотрел, затаив дыхание : в Казани состоялась премьера нового шоу Cirque du Soleil

В четверг, 19 декабря в Казани состоялась премьера нового шоу Cirque du Soleil – Crystal. Это первая постановка цирка, действия которой разворачиваются на льду. Именно поэтому своей площадкой в городе организаторы выбрали «Татнефть-Арену».

Новое шоу Cirque du Soleil - история о творческой девочке, которая не может понять себяФото: Алина ГАБДУЛИНА

Однако наличие льда не значит, что зрители могли видеть лишь фигурное катание. Так, артисты шоу летали в воздухе, исполняли акробатические номера, жонглировали и показывали номера в жанре клоунады. И все это волшебство завершали музыканты, которые также находились на виду. Казанцы смотрели шоу, затаив дыхание, не в силах предположить, что именно произойдет на арене в следующую минуту.

Действия в шоу разворачиваются не только на льду, но и в возудхеФото: Алина ГАБДУЛИНА

Зрители, затаив дыхание, не в силах предположить, что развернется на арене в следующую минутуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Жонглеры также приняли участие в шоуФото: Алина ГАБДУЛИНА

Завораживала и сама история. Crystal – главная героиня шоу – творческая девочка-подросток, которую не понимают окружающие. Над ней смеются ровесники, ее ругают родители. Единственное место, где она может найти приют – ее фантазии. Туда Crystal и отправляется. Путь, который ей предстоит пройти, в итоге поможет девочке понять себя и принять окружающий ее мир. Но Crystal сложно принять решение вернуться в реальность из чудесного мира ее воображения.

Одним из самых зрелищных и уникальных частей представления - тренировка хоккеистов. Артисты, используя трамплины, проделывают непостижимые порой для далекого от акробатики человека вещи. К слову, именно в этот момент Crystal выходит на лед в форме игрока казанского "Ак Барса".

Одним из самых зрелищных и уникальных частей представления - тренировка хоккеистовФото: Алина ГАБДУЛИНА

Кого только главная героиня не встречала на своем путиФото: Алина ГАБДУЛИНА

Cristal в форме игрока казанского "Ак Барса"Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Над шоу работают более 100 человек из 25 стран. Саму труппу составляют 43 человека: акробаты, фигуристы, конькобежцы, фристайлеры, музыканты. Ради шоу Crystal они учились друг у друга кататься на коньках или, например, делать сальто.

Шоу "Crystal" - невероятно красивая история оформленная талантливыми людьми. Здесь каждая секунда продумана до мельчайших деталей.

В Казани Cirque du Soleil пробудет вплоть до 22 декабря. У горожан еще есть возможность очутиться в мире фантазий главной героини, а после подумать о своих собственных мечтах.