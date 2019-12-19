УНИКС вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места, вырвав концовку у «Дарушшафаки»

УНИКС в последнем матче группового этапа Кубка Европы и в последнем домашнем матче в этом году обыграл турецкую «Дарушшафаку», вырвав победу в концовке – 71:68. После победы казанцы вышли в Топ-16 турнира с первого места в группе С.

После победы казанцы вышли в Топ-16 турнира с первого места в группе С.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также положение казанского клуба зависело от результата параллельного матча «Цедевита» – «Ховентуд», в котором испанцы потерпели поражение со счетом 103:81 и заняли второе место в группе С.

Болельщица УНИКСа.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Прежде всего поздравляю команду с победой. Мы ждали, как закончится матч «Олимпия»- «Ховентуд» (103:81), этот результат вывел нас на первое место в группе. Сегодня мы не лучшим образом играли в нападении в первой половине, позволив сопернику нанести слишком много открытых и легких бросков. Но в защите мы были достаточно эффективны, пропустив за первую половину всего 34 очка, – отметил главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. – Во второй половине нам нужно было играть более агрессивно в защите, наладить прессинг по всей площадке. Увеличив темп игры, мы своего добились. До конца встречи счет был небольшим, но мы нашли свой способ защиты.

УНИКС пропустил за первую половину 34 очка.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, наставник казанцев подвел итоги группового этапа турнира, отметив, что казанцы добились ряда побед в очень сложных матчах, как сегодня, но и потерпели несколько крупных поражений.

Казанцы добились ряда побед в очень сложных матчах группового этапа, но и потерпели несколько крупных поражений.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Впечатления остались поэтому не очень хорошие, однако мы заняли первое место. Предстоит извлечь уроки из плохого и прогрессировать дальше, – отметил Прифтис.

Соперниками УНИКСа в группе G Топ-16 Еврокубка станут: турецкий «Галатасарай», французский «Монако» и литовский «Ритас».