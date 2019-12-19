2019-12-19T12:20:45+03:00
Спорт

УНИКС вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места, вырвав концовку у «Дарушшафаки»

Матч закончился со счетом 71:68 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Кроме того положение казанского клуба зависело от результата параллельного матча «Цедевита» – «Ховентуд».Кроме того положение казанского клуба зависело от результата параллельного матча «Цедевита» – «Ховентуд».Фото: Алина НИЗАМОВА
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УНИКС в последнем матче группового этапа Кубка Европы и в последнем домашнем матче в этом году обыграл турецкую «Дарушшафаку», вырвав победу в концовке – 71:68. После победы казанцы вышли в Топ-16 турнира с первого места в группе С.

После победы казанцы вышли в Топ-16 турнира с первого места в группе С. Фото: Алина НИЗАМОВА

После победы казанцы вышли в Топ-16 турнира с первого места в группе С.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также положение казанского клуба зависело от результата параллельного матча «Цедевита» – «Ховентуд», в котором испанцы потерпели поражение со счетом 103:81 и заняли второе место в группе С.

Болельщица УНИКСа. Фото: Алина НИЗАМОВА

Болельщица УНИКСа.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Прежде всего поздравляю команду с победой. Мы ждали, как закончится матч «Олимпия»- «Ховентуд» (103:81), этот результат вывел нас на первое место в группе. Сегодня мы не лучшим образом играли в нападении в первой половине, позволив сопернику нанести слишком много открытых и легких бросков. Но в защите мы были достаточно эффективны, пропустив за первую половину всего 34 очка, – отметил главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. – Во второй половине нам нужно было играть более агрессивно в защите, наладить прессинг по всей площадке. Увеличив темп игры, мы своего добились. До конца встречи счет был небольшим, но мы нашли свой способ защиты.

УНИКС пропустил за первую половину 34 очка. Фото: Алина НИЗАМОВА

УНИКС пропустил за первую половину 34 очка.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, наставник казанцев подвел итоги группового этапа турнира, отметив, что казанцы добились ряда побед в очень сложных матчах, как сегодня, но и потерпели несколько крупных поражений.

Казанцы добились ряда побед в очень сложных матчах группового этапа, но и потерпели несколько крупных поражений. Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы добились ряда побед в очень сложных матчах группового этапа, но и потерпели несколько крупных поражений.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Впечатления остались поэтому не очень хорошие, однако мы заняли первое место. Предстоит извлечь уроки из плохого и прогрессировать дальше, – отметил Прифтис.

Соперниками УНИКСа в группе G Топ-16 Еврокубка станут: турецкий «Галатасарай», французский «Монако» и литовский «Ритас».

Соперниками УНИКСа в Топ-16 станут: «Галатасарай», «Монако» и «Ритас». Фото: Алина НИЗАМОВА

Соперниками УНИКСа в Топ-16 станут: «Галатасарай», «Монако» и «Ритас».Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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