«Наверное, ты не соответствуешь этой должности»: президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе Исполкома Менделеевского района поискать другую работу

В эту среду на заседании по безопасности дорожного движения в Татарстане глава МВД республики Артем Хохорин доложил об состоянии аварийности. Так, за 11 месяцев 2019 года в ДТП погиб 321 человек, что меньше чем за такой же предыдущий период – 379 погибших.

Вроде все бы хорошо негативные тенденции в течение последних семи лет в Татарстане по данному поводу идут на спад, но, оказалось, что в некоторых районах республики есть существенные проблемы или даже не понимание ситуации местных властей.

- Поручение правительственной комиссии есть, деньги есть, а мероприятия (по обеспечению безопасного дорожного движения) не выполнены, - с негодованием отметил президент Татарстана Рустам Минниханов Черемшанский район.

Глава муниципалитета Фердинат Давлетшина выслушивал критику стоя и молча. Президент республики отметил, что работает на своем месте чиновник не первый год. И тут же поручил указать Давлетшину и наказать – пока срезать премию.

Досталось и главе Исполкома Меенделеевского района Алмазу Хамматову. В частности, за плохие показатели по снижению аварийности на его территории.

- Наверное, ты не соответствуешь этой должности. Тебе надо подобрать работу, которая тебе будет по душе. Ты эту работу не любишь, - не выдержал Минниханов и распорядился. - Записать о несоответствии руководителя исполкома. Извини, пожалуйста, но по-другому нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="300" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/750468" frameborder="0"></iframe> Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе Исполкома Менделеевского района поискать другую работу.

После чего глава республики также распорядился, чтобы и региональный Кабинет министров пожестче работал с ответственными должностными лицами.