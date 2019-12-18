2019-12-18T20:24:11+03:00
Общество

«Наверное, ты не соответствуешь этой должности»: президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе Исполкома Менделеевского района поискать другую работу

Досталось и главе Черемшанского района – у него на первый раз срезали премию [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду на заседании по безопасности дорожного движения в Татарстане глава МВД республики Артем Хохорин доложил об состоянии аварийности. Так, за 11 месяцев 2019 года в ДТП погиб 321 человек, что меньше чем за такой же предыдущий период – 379 погибших.

Вроде все бы хорошо негативные тенденции в течение последних семи лет в Татарстане по данному поводу идут на спад, но, оказалось, что в некоторых районах республики есть существенные проблемы или даже не понимание ситуации местных властей.

- Поручение правительственной комиссии есть, деньги есть, а мероприятия (по обеспечению безопасного дорожного движения) не выполнены, - с негодованием отметил президент Татарстана Рустам Минниханов Черемшанский район.

Глава муниципалитета Фердинат Давлетшина выслушивал критику стоя и молча. Президент республики отметил, что работает на своем месте чиновник не первый год. И тут же поручил указать Давлетшину и наказать – пока срезать премию.

Досталось и главе Исполкома Меенделеевского района Алмазу Хамматову. В частности, за плохие показатели по снижению аварийности на его территории.

- Наверное, ты не соответствуешь этой должности. Тебе надо подобрать работу, которая тебе будет по душе. Ты эту работу не любишь, - не выдержал Минниханов и распорядился. - Записать о несоответствии руководителя исполкома. Извини, пожалуйста, но по-другому нельзя.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил главе Исполкома Менделеевского района поискать другую работу.

После чего глава республики также распорядился, чтобы и региональный Кабинет министров пожестче работал с ответственными должностными лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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