2019-12-16T21:54:33+03:00
Звезды

Новогоднее представление в "Экият" - арабская ночь и морозные узоры

В Татарском кукольном театре прошла премьера интермедии для маленьких зрителей
Софья ВАЛЕЕВА
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Волшебная лампа Аладдина - арабская ночь в заснеженном мире зимней сказкиВолшебная лампа Аладдина - арабская ночь в заснеженном мире зимней сказкиФото: Софья ВАЛЕЕВА
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Волшебное, просто фантастическое представление ждет маленьких казанцев во время Новогодних представлений в Татарском государственном театре кукол «Экият». Праздничная интермедия, чья премьера прошла сегодня, 16 декабря, покорила сердца всех, кто принял участие в первом представлении. Настоящую бурю эмоций и ураган позитива испытали те счастливчики, которым довелось увидеть новое представление.

Принцесса Жасмин Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Принцесса ЖасминФото: Софья ВАЛЕЕВА

Главными героями новой сказки стали Аладдин и принцесса Жасмин. Арабские мотивы тягучей южной ночи вплелись в новогодние морозные узоры, создав фантастическую историю. Героям помогали другие персонажи волшебных сказок Уолта Диснея. Конечно, непривычно видеть Микки Мауса, Аладдина и Жасмин среди шишек и снежинок, но ведь это сказка! И здесь могут произойти любые встречи!

Сказочно-волшебное представление Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Сказочно-волшебное представлениеФото: Софья ВАЛЕЕВА

В веселом и фантастическом по своему содержанию представлении все вместе искали волшебную лампу, водили хороводы вокруг переливающейся высокой красавицы-елочки, в танцевальном батле помогали главному герою победить его соперников. Детишки вместе с другими участниками этой интермедии переживали, когда злой колдун украл Жасмин. Спасти ее мог только сказочный волшебник – Дед Мороз со своим волшебным посохом.

Обезьянка Абу Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Обезьянка АбуФото: Софья ВАЛЕЕВА

Победить зло и восстановить справедливость помогли настоящие волшебники – юные участники этого представления. Ведь только они знают волшебные слова, которые помогут зажечь огоньки на ёлочке. Их яркий свет озарит все вокруг, и сразу вернется Жасмин, все они будут водить хоровод вокруг Ёлочки.

Самый любимый волшебник Дед Мороз Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Самый любимый волшебник Дед МорозФото: Софья ВАЛЕЕВА

Представление прошло на одном дыхании, все детали и действия были выверены до мельчайших подробностей и секунд. Зрелищное, веселое, с заводной музыкой и потрясающей работой артистов, которые сумели увлечь самых маленьких зрителей, еще державшихся на руки матерей.

Внучка Деда Мороза - Снегурочка Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Внучка Деда Мороза - СнегурочкаФото: Софья ВАЛЕЕВА

Сама атмосфера праздника и доверия сказке помогла преодолеть детский страх, и малыши просто окунулись с головой в этот океан праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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