2019-12-16T18:40:41+03:00
Общество

"С молодости учат раздеваться на публике": Казанцы не оценили кастинг, где девушкам пришлось гулять в трусах по торговому центру

Очевидцы отмечали, что среди участниц были и совсем юные девушки [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушки порой стеснялись, но выдержали испытание кастинга. Фото: соцсети.Девушки порой стеснялись, но выдержали испытание кастинга. Фото: соцсети.
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В минувшее воскресение посетители одного из торговых центров Казани могли стать свидетелями необычной картины. В районе фудкорта по территории ТЦ разгуливали десятки девушек, на которых из одежды были разве что купальники.

Девушки стали участницами кастинга конкурса красоты "Мисс Татарстан". Появление посреди торгового центра полуголых девушек продиктовано правилами кастинга. Согласно дресс-коду девушки должны были прийти на кастинг только в бикини и на каблуках.

В кастинге могла принять участие любая девушка в возрасте от 14 до 23 лет. Ажиотаж был большой. Попробовать себя в конкурсе решили десятки девушек. Отметим, что конкурс красоты собрал внушительную армию зрителей. Что, впрочем, вполне логично, что большинство зрителей были мужского пола.

Многие девушки стеснялись и краснели. Зрители-мужчины порой одобрительно свистели и даже просили девушек дать им номера телефонов.

кастинг Мисс Татарстан в казанском ТЦ.

Отметим, что далеко не все оценили проведение столь откровенного кастинга. По мнению казанцев, для подобных дефиле можно было выбрать иное место.

"Обязательно надо, чтоб девочки показывали свои таланты в трусах. Причём в конкурсе участвуют девочки с 14 лет. Пипец, я в шоке. С молодости учат раздеваться на публику".

"А что теперь в трусах на кастинг? Это больше похоже на кастинг в порно съемки".

"А обязательно в купальниках выступать? Ужас.... я бы на такой "конкурс красоты" даже и не подумала пойти".

"Обязательно в труселях что ли песни петь? Морали нет что ль совсем, там дети так-то".

Впрочем, были и те, кто не увидел в кастинге ничего плохого. По их словам, девушек можно только похвалить за решительность и попытку проявить свой талант на публике, что может сделать далеко не каждая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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