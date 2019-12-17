Дороги Ульяновской области: что было и что будет

Декабрь - традиционное время подведения итогов и обсуждения планов на будущий год. Отличный повод поговорить о состоянии дорог Ульяновской области - их мы обсудили с Азатом Гатауллиным, заместителем начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Азат Рафикович, дорожники завершили ремонтно-строительный сезон. С какими результатами вы подошли к концу календарного года?

В 2019 году выполнили капитальный ремонт на дорогах протяженностью 8 км, ремонт - на 27 км, устройство защитных слоев - 15 км. После проведенных работ 88% дорог федерального значения в Ульяновской области по транспортно-эксплуатационным характеристикам соответствуют нормативным требованиям.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы Российской Федерации были проведены работы по устройству искусственного электроосвещения в трех населенных пунктах, через которые проходит автодорога Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск, - это населенные пункты Сурское, Белозерье и Урено-Карлинское общей протяженностью 4,8 км.

В ноябре мы приняли в федеральную собственность автомобильную дорогу Ульяновск - Димитровград - Самара общей протяженностью 117 км. Особенность ее в том, что в состав автомобильной дороги входит мостовой переход через реку Волгу. Это крупный и уникальный объект, который соединяет правобережную и левобережную части города Ульяновска и Ульяновской области. Недаром он зовется Президентским - его длина почти 6 км, это один из самых протяженных мостов в России. К сожалению, практика показывает, что транспортно-эксплуатационное состояние участков дорог, передаваемых в федеральную собственность, оставляет желать лучшего. Так, по результатам визуальной оценки дорога Ульяновск - Димитровград - Самара соответствует требованиям нормативов лишь на 50 - 60%.

Впереди сезон снегопадов и вообще сложных погодных условий. Готовы ли федеральные дорожники к содержанию столь протяженного участка?

Да, готовы. По всей сети автомобильных дорог, находящихся на балансе нашего управления, еще в прошлом году были заключены долгосрочные государственные контракты на содержание. Что касается вновь принятой дороги, уже заключен контракт с подрядчиком на проведение работ по содержанию этого участка. На сегодняшний день для борьбы с зимней скользкостью подрядной организацией заготовлено более 13 тысяч тонн противогололедного материала, подготовлены базы, теплые стоянки для техники, помещения для отдыха и обогрева рабочих и водителей. При необходимости будет задействовано до 40 единиц дорожно-эксплуатационной техники.

Одним из главных критериев эффективной работы дорожных организаций является безопасность дорожного движения. Что делается вашим управлением для обеспечения комфортного и безопасного передвижения по федеральным автодорогам Ульяновской области?

Одна из основных задач и целей, которые мы выполняем при проведении любых работ, от содержания до реконструкции, - это обеспечение безопасности дорожного движения. Одна из самых эффективных мер - это расширение дороги, реконструкция, перевод дороги в первую категорию. Безусловно, нельзя на каждом участке ждать реконструкцию, так как это очень капиталоемкие и затратные мероприятия, поэтому на каждом опасном участке проводим превентивные мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение ДТП. Так, в этом году построили линии искусственного электроосвещения на пешеходных переходах и автобусных остановках возле поселка городского типа Языково в Карсунском районе, села Большие Ключищи в Ульяновском районе и села Солдатская Ташла в Тереньгульском районе области. Установили камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, обеспечивающие фиксацию как средней, так и мгновенной скорости движения в контрольных точках возле поселка Дружба и села Баратаевка. Кроме того, установили 375 недостающих дорожных знаков, демпфирующие устройства на 266 км и более 500 щитков на осевом дорожном ограждении на участке с 200-го по 217-й км подъездной дороги от трассы М-5 «Урал».

Все чаще на автодорогах можно встретить участки с хорошим современным освещением. Эти работы будут продолжаться?

Да, безусловно, работа по освещению участков автомобильных дорог транспортных развязок будет продолжена. В первую очередь проводим работы на участках дорог, проходящих через населенные пункты.

Сейчас в связи с последними изменениями нормативных документов для нас основной вопрос - это освещение автобусных остановок и пешеходных переходов. Они должны быть освещены на протяжении 150 метров с каждой стороны и в пределах переходно-скоростных полос автобусных остановок, а раньше было требование освещать непосредственно пешеходный переход, без подходов. Так что сейчас мы возвращаемся к переходам и приводим их в соответствие с новыми требованиями. В целом в текущем году по программе безопасности дорожного движения мы работали над установкой освещения на 23 таких участках дорог, в том числе по Ульяновской области было освещено три таких участка, самые аварийные.

Кроме безопасности важен и вопрос комфорта местных жителей. Часто дорога проходит сквозь населенный пункт, прямо по улицам поселков…

Так, в рамках проведения капитального ремонта дороги у населенного пункта Большое Нагаткино мы установили шумозащитные экраны. В составе работ по капитальному ремонту эти меры могут заложить проектировщики. Но инициаторами также могут выступить местные жители. По их обращению эксперты выезжают на место, проводят измерения, и если они показывают, что уровень шума выше нормы, то этот акт передают нам. Эти работы включают в состав капремонта или закладываются отдельные работы по установке шумозащитных экранов. Вообще в последние годы у нас работа построена таким образом, что все мероприятия, в первую очередь те, что направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, исходят из обращений жителей, из представлений и писем контрольно-надзорных органов. При планировании тех или иных мероприятий - работ по обустройству, содержанию, ремонту, капремонту, реконструкции - все эти моменты учитываются.

Какие новые технологии вы применяете на объектах строительства, капремонта и ремонта?

В последние годы мы активно используем технологию холодной регенерации дорожных одежд - она зарекомендовала себя как отличная мера повышения прочности основания автомобильной дороги. Для предотвращения образования колеи при проектировании мы используем метод объемного проектирования. Он учитывает множество факторов - особенности территории, нагрузку на конкретном участке дороги, погодные условия. Это позволяет увеличить сроки службы покрытия за счет создания плотного каркаса и применения битумного вяжущего нового поколения. Также мы постепенно отходим от использования краски при нанесении дорожной разметки - термопластик более устойчив к истиранию, кроме того, специальные светоотражающие элементы в его составе делают его более заметным в темное время суток. Сюда же я бы отнес и светодиодное освещение - оно позволяет улучшить качество освещенности на участках дорог и тем самым в конечном итоге повысить безопасность движения на дорогах.

По какому принципу определяют участки, которые впоследствии реконструируют, ремонтируют?

По результатам ежегодно проведенной диагностики и визуального осмотра, а также с учетом межремонтных сроков определяются участки для проведения ремонта или капитального ремонта.

Уже есть планы на следующий год?

В связи с наступлением зимнего периода наша главная задача - организация качественного содержания дорог, поддержание их в нормативном состоянии. Но нужно понимать, что речь идет не только о дорожном покрытии проезжей части автомобильной дороги, обочин, разделительной полосы, но и о состоянии всех конструктивных элементов - дорожных знаков, барьерных ограждений.

Также в текущем году в соответствии с программой были проведены проектно-изыскательские работы, и в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на следующий год запланированы строительно-монтажные работы по устройству освещения семи населенных пунктов. Это населенные пункты Буденовка, Кашинка, Марьевка, Семеновка, Шумовка и Лаишевка на автомобильной дороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск и населенный пункт Орловка на дороге А-151 Цивильск - Ульяновск общей протяженностью почти 9 км.

На следующий год запланировано приступить к капремонту автодороги Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск на участке со 125-го по 135-й км. Также рассчитываем выполнить ремонт двух участков общей протяженностью 20 км: это автомобильная дорога Казань - Буинск - Ульяновск (147 - 155 км) и автодорога Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск (207 - 219 км). Запланировано устройство защитных слоев на автомобильной дороге А-151 Цивильск - Ульяновск на участке 184 - 191 км. Также проведем капитальный ремонт моста через реку С. Овраг на автодороге М-5 «Урал». Сейчас рассматривается вопрос о включении в план следующего года ремонтных работ автомобильной Ульяновск - Димитровград - Самара. Надеюсь, нам удастся это сделать.

СПРАВКА

Федеральное казенное учреждение «Волго-Вятскуправтодор» осуществляет оперативное управление федеральными автодорогами, проходящими по территории Чувашии, Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. Общая протяженность федеральных автомобильных дорог, закрепленных за управлением, составляет 2039,5 км.

Протяженность дорог общего пользования федерального значения в Ульяновской области составляет 444,078 км, через область проходит пять федеральных дорог:

- М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск;

- Р-178 Саранск - Сурское - Ульяновск;

- А-151 Цивильск - Ульяновск;

- Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск,

а также автомобильная дорога Ульяновск - Димитровград - Самара общей протяженностью 117 км, принятая в федеральную собственность в ноябре этого года.