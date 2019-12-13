2019-12-13T09:43:36+03:00
Происшествия

Юный спортсмен из Чувашии погиб в аварии на трассе "Вятка"

Легковушка врезалась в КАМАЗ с прицепом в Кировской области, пострадали еще два подростка
Лика ИСАЕВА
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С места происшествия. Фото ГИБДД Кировской областиС места происшествия. Фото ГИБДД Кировской областиФото: Из материалов пресс-службы
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Страшная авария произошла 11 декабря в 18.20 на 408-ом км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе Кировской области. Три юных лыжника из Чувашии и их тренер возвращались домой из Сыктывкара, где они участвовали во Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам. Как полагают сотрудники Госавтоинспекции Кировской области, 52-летний водитель иномарки «Фольксваген Туарег» отвлекся и не соблюдал дистанцию во время пути, в результате этого его паркетник врезался в прицеп припаркованного на обочине КАМАЗа.

- В результате столкновения на месте погиб 17-летний подросток-пассажир, - сообщили в ГИБДД МВД Кировской области. - Водитель и два пассажира автомобиля иномарки - 16-летний мальчик и 15-летняя девочка, госпитализированы с травмами.

Ситуацию взяли под контроль в министерствах спорта и здравоохранения Чувашии, глава республики. Выяснилось, что медицинская помощь потребовалась также и третьему спортсмену. Сейчас он и водитель «Фольксваген Туарег» находятся на амбулаторном лечении.

- В настоящее время в медицинской организации Кировской области находится один спортсмен в состоянии средней степени тяжести, - сообщили в минздраве Чувашии. - С пострадавшими и их семьями работают психологи, всем им оказывается медико – психологическая поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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