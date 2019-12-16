Шаронова уволили, теперь «Рубин» от вылета из РПЛ будет спасать Слуцкий

Роман Шаронов и его тренерский штаб покидают «Рубин». Клуб и тренер прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Роман Шаронов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– «Рубин» ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере! – говорится на сайте казанского клуба.

Роман Шаронов возглавил клуб в июне 2019 года, когда после ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера стал исполняющим обязанности наставника. Нынешний сезон у «Рубина» начался ударно. Мало кто ожидал, что команда, пережившая уход главного тренера и половины команды в первых трех турах наберет 7 очков. В последний раз такое количество очков казанцы набирали только в 2010 году, когда Шаронов еще сам играл и был капитаном.

Крайний матч Шаронова с «Сочи».Фото: Алина НИЗАМОВА

В день первого матча нового сезона РПЛ наставник казанцев обозначил задачу на сезон для клуба.

– Задача – играть в футбол. Думаю, что основная задача – чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное, - признался тренер.

И это удалось реализовать уже к 4 туру, когда на домашнем матче с ЦСКА на Центральном стадионе присутствовали почти 20 тысяч человек. Такого интереса к футболу в Казани не видели давненько. Еще в прошлом сезоне на «Казань Арену» приходили от силы 5-6 тысяч болельщиков, да и то только на топовые матчи.

Нынешний сезон у «Рубина» начался ударно.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако продержать такой темп на весь сезон «Рубину» не удалось и после последнего матча в этом году с «Сочи» (1:1), казанцы ушли на зимнюю паузу на 13 месте в таблице РПЛ. Анализируя первую половину сезона главный тренер команды Эдуардо Докампо объяснил это следующим образом:

«Думаю, что сейчас мы играем лучше, чем в начале чемпионата. Но соперники изучают нашу игру, готовятся. Еще понятно, что очень много голов мы не забили, и это тоже оказывает некое давление на нас. Хотим выиграть, забить, но не всегда получается. Думаю, что в большинстве игр мы заслуживали большего, – признался тренер. – Сейчас игра лучше, чем изначально. Сначала нам удалось набрать очки, но счет всегда был 1:0, 1:1, 0:0. Больше одного гола мы смогли забить только «Тамбову». Конечно, это большой минус для нас»

Эдуардо Докампо.Фото: Алина НИЗАМОВА

Тренерский штаб легенды «Рубина» покидает клуб через полгода работы. Кто теперь возглавит казанцев пока официально неизвестно, однако клуб своем аккаунте в Твиттере намекнул болельщикам.

Там выложили гифку с креслом-качалкой, подписав ее английским словом «Soon», означающим скоро. Дело в том, что привычкой раскачиваться сидя на месте во время матчей обладает бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий. Две недели назад он покинул голландский «Витесс» после 5 поражений подряд.