В казанском ЗАГСе зарегистрировали брак трансгендеров

В Казани официально зарегистрировали брак трансгендеров. Эрика Аскарова раньше была мужчиной, а Виктор Мануилин – женщиной. Заявление в ЗАГС молодожены подали, когда процесс транс-перехода уже завершился и у них на руках были новые документы, по которым Эрика – женщина, а Виктор – мужчина.

Эрика работает стилистом по волосам, а также преподает парикмахерское искусство. Она активно ведет свою страничку в инстаграм, где рассказывает подписчикам о своем трансгендерном переходе и сопутствующих процедурах. Например, о феминизации своего лица, либо операции на грудь. Виктор же занимается графическим дизайном.

Пара не стесняется рассказывать о себе в соцсетях. Более того, Эрика ведет видеоблог на Ютуб. На канале транс-женщины три месяца назад появилось совместное видео с Виктором, где они рассказывали о своем опыте. Так, например, транс-мужчина поделился со зрителями, что впервые задумался о смене пола в 11-12 лет.

Сейчас же на канале Эрики последнее выложенное видео – с регистрации их брака в казанском ЗАГСе, на которой присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. За два дня ролик набрал 9,6 тысяч просмотров.

Свадьба трансгендеров Эрики и Виктора в Казани.Видео: youtube.com/channel/UCrWZIpphk5qVzzCL-AmXJ6A Erika Askarova

Пользователи соцсетей по-разному реагируют на новость о свадьбе ребят, а также на то, что они придают огласке свою историю. Кто-то поддерживает молодоженов, поздравляет и желает счастья. Однако есть среди комментариев и оскорбляющие. Кроме того, как Эрика поделилась в инстаграме, что некоторые люди обвиняют ее в том, что она вышла замуж за Виктора только из-за хайпа.