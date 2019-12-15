2019-12-15T13:55:03+03:00
Общество

В казанском ЗАГСе зарегистрировали брак трансгендеров

На историю Эрики и Виктора по-разному реагируют в соцсетях [видео]
Тимур ФАХРУЛЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments9
Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

В Казани официально зарегистрировали брак трансгендеров. Эрика Аскарова раньше была мужчиной, а Виктор Мануилин – женщиной. Заявление в ЗАГС молодожены подали, когда процесс транс-перехода уже завершился и у них на руках были новые документы, по которым Эрика – женщина, а Виктор – мужчина.

Эрика работает стилистом по волосам, а также преподает парикмахерское искусство. Она активно ведет свою страничку в инстаграм, где рассказывает подписчикам о своем трансгендерном переходе и сопутствующих процедурах. Например, о феминизации своего лица, либо операции на грудь. Виктор же занимается графическим дизайном.

Пара не стесняется рассказывать о себе в соцсетях. Более того, Эрика ведет видеоблог на Ютуб. На канале транс-женщины три месяца назад появилось совместное видео с Виктором, где они рассказывали о своем опыте. Так, например, транс-мужчина поделился со зрителями, что впервые задумался о смене пола в 11-12 лет.

Сейчас же на канале Эрики последнее выложенное видео – с регистрации их брака в казанском ЗАГСе, на которой присутствовали только самые близкие родственники и друзья пары. За два дня ролик набрал 9,6 тысяч просмотров.

Свадьба трансгендеров Эрики и Виктора в Казани.Видео: youtube.com/channel/UCrWZIpphk5qVzzCL-AmXJ6A Erika Askarova

Пользователи соцсетей по-разному реагируют на новость о свадьбе ребят, а также на то, что они придают огласке свою историю. Кто-то поддерживает молодоженов, поздравляет и желает счастья. Однако есть среди комментариев и оскорбляющие. Кроме того, как Эрика поделилась в инстаграме, что некоторые люди обвиняют ее в том, что она вышла замуж за Виктора только из-за хайпа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Йошкар-Оле в ряде домов отключат холодную воду
16 декабря в Татарстане ожидается метель
Заключенный из Татарстана похитил деньги у чебоксарской подруги по переписке
Скончался экс-нападающий «Ак Барса» Владимир Цыплаков
В Татарстане спасли двух отрезанных от берега рыбаков
Тренер казанского «Зенита» после победы над АСК: У нас сейчас непростое время
В Казани на пожаре в квартире погибла пожилая женщина
В Чувашии преступную группу будут судить за интернет-магазин с 45 килограммами наркотиков
С начала 2019 года татарстанские аграрии получили выручку на 109 миллиардов рублей
В Чебоксарах около Церкви святой Татианы на «зебре» машина сбила 14-летнюю школьницу
В Казани 72-летний пенсионер решил перейти дорогу не по «зебре» и попал в больницу
В Заинском районе Татарстана в пожаре погиб хозяин дома
ГИБДД Марий Эл: число ДТП с автобусами, где пострадали люди, возросло на 126%
Если работа будет выполнена некачественно - будут переделывать: президент Татарстана заявил о тщательном контроле программы «Наш двор»
В казанском ресторане московского директора обворовали на 300 тысяч рублей
В Татарстане до конца 2024 года хотят построить жилья почти на 19 миллионов квадратных метров
В Казани заработал Центр детской липидологии
Брали деньги и пропадали: в Казани полиция ищет жертв лжеюристов
Жителя Казани будут судить за жестокое убийство 9-месячной девочки