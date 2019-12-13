2019-12-13T17:22:06+03:00
Происшествия

Убить Мадонну: по одной из версий в Чебоксарах студентка с ножом напала на педагога из ревности

Израненную Мадонна Гурджиян увезли в больницу и по факту покушения на ее жизнь возбудили уголовное дело
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
У девушки был нервный срыв.У девушки был нервный срыв.Фото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В Чебоксарах по факту нападения на педагога и завотделением местного экономико-технологического колледжа возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Нападавшая - 17-летняя студентка, задержана сотрудниками колледжа и очевидцами.

Нападение произошло сегодня, 13 декабря 2019 года, примерно в 9.30 в стенах колледжа. Студентка экономического отделения беспрепятственно прошла через пост охраны, нашла кабинет, в котором находилась Мадонна Гурджиян, и набросилась на нее с кухонным ножом.

На крики раненной женщины прибежали сотрудники и студенты колледжа. Им удалось оттащить нападавшую от ее жертвы. Вызванные на место медики "скорой помощи" госпитализировали педагога с множеством ранений тела. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Как рассказали "Комсомольской правде-Казань" на условиях анонимности студенты данного колледжа, девушка могла напасть на Мадонну Гурджиян из ревности и именно по этой причине у нее до этого произошел нервный срыв. Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что напавшая на педагога студентка находится на учету у психиатра. Девушка вынуждена была оформить академический отпуск. Поэтому ее появления в пятницу 13-го для всех в колледже стало неожиданностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я могла их спасти»: соседка отчима, убившего пятилетнюю девочку, знала о регулярных побоях
Стало известно, что маленькие брат и сестра систематически подвергались насилию - их родной отец тоже был тираном. Служба опеки уже изымала малышей из семьи, но вернула обратно
Новости 24
На берегу озера Лебяжье открылась новогодняя фотозона
В Татарстане 14-летнего школьника задержали за воровство из мечети
Владимира Путина в аэропорту Бегишево встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
В Казанском радиомеханическом колледже для школьников 6-11-х классов проведены профессиональные практикумы по компетенции Электроника
В Минздраве Татарстана определились с целями на 2020 год
Выходные в Татарстане: туман и похолодание до - 18
Такой же как у Путина: в 2021 году в Татарстане начнется серийное производство лимузинов Aurus
Новый год 2020 в Набережных Челнах: в городе определили 9 мест для елочных базаров
Новый казанский зоопарк «Река Замбези» начнет работать в тестовом режиме с 21 декабря
Клиенты ВТБ Пенсионный фонд на 50% увеличили количество онлайн-взносов
Анонимность гарантируется: в Татарстане возобновили поиски мужчины, который пропал семь лет назад
С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим
Всеволод, Юстина, Камелия и Николь: в Казани составили топ редких имен для детей
В Татарстане Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым
В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
В Татарстане могут запретить усыплять бездомных животных
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "В шаге от бездны"