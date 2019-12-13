Убить Мадонну: по одной из версий в Чебоксарах студентка с ножом напала на педагога из ревности

В Чебоксарах по факту нападения на педагога и завотделением местного экономико-технологического колледжа возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Нападавшая - 17-летняя студентка, задержана сотрудниками колледжа и очевидцами.

Нападение произошло сегодня, 13 декабря 2019 года, примерно в 9.30 в стенах колледжа. Студентка экономического отделения беспрепятственно прошла через пост охраны, нашла кабинет, в котором находилась Мадонна Гурджиян, и набросилась на нее с кухонным ножом.

На крики раненной женщины прибежали сотрудники и студенты колледжа. Им удалось оттащить нападавшую от ее жертвы. Вызванные на место медики "скорой помощи" госпитализировали педагога с множеством ранений тела. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Как рассказали "Комсомольской правде-Казань" на условиях анонимности студенты данного колледжа, девушка могла напасть на Мадонну Гурджиян из ревности и именно по этой причине у нее до этого произошел нервный срыв. Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что напавшая на педагога студентка находится на учету у психиатра. Девушка вынуждена была оформить академический отпуск. Поэтому ее появления в пятницу 13-го для всех в колледже стало неожиданностью.