"Сняла куртку и поняла, что забыла одеться": Женщина пришла на работу без блузки

Сотрудница одного из казанских офисов попала в непредвиденную ситуацию. Когда она пришла на работу, то не сразу заметила, что на ней не хватает одежды. На выручку пришли коллеги по работе.

- Долго думала, писать или нет, но решила поделиться. Я пару дней назад дико опозорилась. Пришла на работу, сняла куртку и поняла, что забыла одеться. На мне было только белье. Побежала к девчонкам, коллегам по работе, хорошо, что у одной из девочек с собой была вторая блузка, она мне одолжила, а то даже не знаю, что было бы. Не знаю, видел ли кто-нибудь меня из мужчин, но косые взгляды ловлю на себе постоянно, - написала девушка в соцсетях.

Девушка рассказала, что впервые в жизни проспала из-за того, что сейчас рассветает поздно, торопилась, вот и не смогла полностью собраться. При этом, обсуждая данную тему пользователи интернета отметили, что попадали в подобную ситуацию и сами.

"Это еще нормально, я как-то на работу в пижаме приехала, переодеться возможности не было, так и работала".

"Порой не всегда замечаешь, что на тебе надето, я так в тапочках поехал как-то на работу, хотя зима была".

"Без блузки еще ничего страшного, в куртку закуталась и все. Я как-то юбку прищемила дверью, так она слетела, а я не заметила. И никто и не сказал, что я в трусах по офису иду, только одна сотрудница через пару минут сообщила о моей пропажи",

Были и те, кто раскритиковал поведение девушки. По их словам, забыть одеться - это, по меньшей мере, странно.

"Это что было вечером, что так умудрилась утром все позабывать. Видимо хороший вечерок провела накануне".

"Я бы не переживала на месте автора, а зачем? Ну подумаешь, оконфузилась, зато теперь сотрудникам офиса будет что обсуждать".

Кроме того, девушке посоветовали пить витамины для памяти и больше не забывать столь важные вещи, как верхняя одежда.