К 13 годам колонии строгого режима приговорен житель Чувашии за убийство и расчленение случайного знакомого

В Чувашии оглашен приговор 44-летнему жителю Новочебоксарска. Его признали виновным в убийстве случайного знакомого и приговорили к 13 годам колонии особого режима. Данное решение суда пока не вступило в законную силу.

Было доказано, что ночью 8 июня этого года в своем городе мужчина в одном из местных кафе познакомился с 56-летним потерпевшим. Они вместе выпили, а ну утро осужденный пригласил нового знакомого «продолжить банкет» на свою съемную квартиру.

Там между ними и вспыхнула пьяная ссора. В ходе нее хозяин вытащил раскладной нож и зарезал оппонента. После снял с тела гостя одежду, разбил его мобильный телефон и сложил все это в пакет, который после выкинул на улице в мусорку.

Когда же на следующий день осужденный по пьяни снова вышел на улицу, то попался на глаза полицейским. Так как он освободился из колонии лишь в конце прошлого года, где пробыл более 18 лет за убийство, и при этом не соблюдал условия административного надзора, его увезли в отдел УМВД. Там он пробыл под арестом двое суток. Все это время в его квартире лежал труп убитого им.

Снова оказавшись на свободе, мужчина пошел в магазин, где купил ножовку, перчатки и мусорные пакеты. Со всем этим он вернулся в квартиру и расчленил тело. Разложив его части по тем самым пакетам, осужденный выбросил их в разные мусорки, а также в лесопосадке.

Известно, что в этом ему помогал 48-летний знакомый, так же житель Новочебоксарска. В отношении его еще продолжается расследование уголовного дела за заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления.

Части расчлененного тела начали находить уже утром 12 июня. Подозреваемого удалось найти и задержать по «горячим следам». В тот же день на допросе мужчина признал свою вину и вскоре был заключен под стражу.

- Вынесенный приговор обусловлен был, в том числе, тем, что мужчина ранее привлекался за аналогичное преступление, судимость за которое у него не погашена, а также совершил новое убийство, когда находился под административным надзором, - сообщили в следственном комитете Чувашии.