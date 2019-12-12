"Он же ребенок! Ему можно!": Женщина отказалась платить за разбитый ребенком телефон

До Нового года осталось меньше трех недель. Уже сейчас в торговых центрах не протолкнуться. Очереди в магазинах достигают десятков метров. Порой ожидание в очереди оборачивается конфузом. Так, одна из посетительниц казанского торгового центра лишилась в очереди телефона. По ее словам, в нее врезался ребенок, она выронила гаджет и тот же самый ребенок наступил на него. Мобильник сломался, однако мама ребенка отказалась возмещать ущерб.

- Вот объясните, зачем родители берут маленьких детей с собой в магазины. Сегодня стояла на кассе в очереди, я была, наверное, шестой или седьмой, спокойно достала телефон и писала сообщение подруге. Вдруг в меня врезался ребенок, который просто бегал по торговому центру. Я выронила телефон, он упал экраном вниз. Я думала, что его еще можно спасти, но тут этот ребенок еще и наступил на мой мобильник. Я его подняла, он был полностью треснут и не включался. Я начала спрашивать чей это ребенок и тут отозвалась какая-то женщина, которая стояла через кассу и даже не видела своего ребенка. Я сказала, что ее чадо разбило мне телефон и предложила ей оплатить мне ремонт, но она и не думала этого делать. Мне прилетело, что я сама уронила мобильник и пытаюсь свалить вину на ребенка. Когда другие люди, стоявшие в очереди, сказали, что ее ребенок действительно сломал мне телефон, женщина ответила: "Он же ребенок! Ему можно!". Вот что ему можно? Крушить все подряд? я слышала, конечно про таких матерей, но столкнулась впервые. Денег она мне так и не дала и поспешила удалиться, - написала пострадавшая девушка в соцсетях.

По словам автора сообщения, она была шокирована произошедшим. Ей предлагали вызвать полицию, но она отказалась. По ее словам, женщина с ребенком быстро села в такси и уехала.

Пользователи интернета, обсуждая данную тему, чаще поддерживали девушку, отметив, что за детьми надо следить.

"Каждый раз, когда хожу в магазины, наблюдаю, как дети сами по себе бегают по торговому залу. Они не смотрят на других. В меня так один мелкий врезался и заревел, так тут жа подбежала мамаша и начала мне что-то высказывать. Лучше от таких подальше держаться".

"Вот поражаюсь, что значит "Ребенку можно"? Ему все можно? То есть, если бы он пнул человека или оскорбил его - это тоже можно? Воспитывать детей надо, а не спускать им все с рук!".

"Современные мамаши просто не дружат с головой. Нарожают и думают, что им все должны, а то, что за детьми еще и следить надо, они не понимают".

При этом, не все пользователи интернета поддержали девушку. Были и те, кто поддержал мать ребенка. По их словам, девушка могла крепче держать телефон или смотреть по сторонам.

"Ребенок точно не виноват. Ну бегал он, а что ему делать? стоять около матери? Он ребенок, ему надо двигаться! Думаю, что автор сама уронила телефон, а ребенок просто наступил. Она, видимо, решила получить новый телефон простым способом".

"Зачем все сваливать на ребенка? Если ты безрукая особа, то, конечно, она всех будет делать виноватыми, главное, что не себя".

К слову, сама девушка рассказала,что в итоге претензий к ребенку и его матери не имеет. По ее словам, телефон заработал, а экран ей удалось починить. Тем не менее, девушка просила всех матерей внимательно следить за своими детьми.