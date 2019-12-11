"Он довел мою дочь до слез!": Школьнице задрали юбку прямо посреди урока

Очередная скандальная история произошла в одной из школ Ульяновска. Мама одной из учениц сообщила, что ее дочь довели до слез прямо на уроке. Всему виной одноклассник девочки, который задрал ей юбку, когда школьницу вызвали к доске.

- Что за мальчики учатся в школе? Моя дочь пришла из школы вся в слезах. То, что она рассказала меня просто шокировало! Моей дочери прямо посреди урока задрали юбку. Моя дочь скромная, воспитанная, в этом году 10 класс заканчивает, а тут такое. Ее вызвали к доске и в этот момент какой-то мальчик рукой дернул за ее юбку. Это беспредел! Он довел мою дочь до слез! При этом, почти весь класс начал смеяться, а дочка покраснела и заплакала. Спасибо, учительница понимающая оказалась. Она отпустила дочь умыться, а этого парня повела к директору, - написала жительница Ульяновска в соцсетях.

Теперь женщина намерена добиться наказания для этого мальчика. По ее словам, на следующем родительском собрании эту тему намерены поднять. Многие пользователи интернета поддержали женщину, отметив, что поведение современных школьников оставляет желать лучшего.

"В первую очередь парень должен извиниться и сделать это при всем классе. Такое спускать на тормозах нельзя. А то что, сейчас юбку задрал, а завтра уже в углу зажал?".

"Нынешние школьники - просто бешеные. Им учиться надо и об учебе думать, а они только о противоположном поле думают. Таких историй в каждой школе каждый день по сто штук бывает".

"Моей дочери тоже и юбку задирали, и трогали за все места. Она жаловалась, но что толку? Парней не изменить. Многим не хватает ремня!".

Нашлись среди пользователей соцсетей и те, кто отметил, что ничего страшного не произошло, да и неизвестно, что было на самом деле.

"А вы уверены, что ваша дочь не провоцировала парня? Может она его гнобила и обзывала, вот он и ответил".

"Надо разбираться в данной истории, а не рубить с плеча. Мальчик, конечно, виноват, но просто так такие ситуации не случаются".

В остальном пользователи интернета посоветовали родителям почаще разговаривать со своими детьми и объяснять, как себя нельзя вести в школах.