2019-12-11T15:02:42+03:00
Спорт

Шлепнул незнакомку по ягодицам: игрока "Зенита" обвинили в сексуальных домогательствах

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Бразилии. В итоге Эрвина Нгапета арестовали [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Эрвин Нгапет (под №9) не в первый раз попадает в подобные передряги. Фото: личная страница Нгапета в Инстаграме.Эрвин Нгапет (под №9) не в первый раз попадает в подобные передряги. Фото: личная страница Нгапета в Инстаграме.
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Волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет угодил в бразильскую тюрьму. После завершения матчей клубного чемпионата мира, где команда из Татарстана занял третье место, Нгапет отправился в один из ночных клубов. Там он шлепнул по ягодицам незнакомую девушку.

На видео с камер видеонаблюдения видно, как французский волейболист действительно потрогал женщину за пятую точку. Нгапет сразу отошел в сторону, а к нему побежал парень для разбирательства.

Игрока "Зенита" обвинили в сексуальных домогательствах.

Как сообщает портал Globo Esporte, Нгапет извинился за свой поступок и сообщил, что просто обознался. Ему показалось, что он с ней знаком, а на его родине шлепки по ягодицам считаются дружеским приветствием.

Тем не менее, Нгапета арестовали и предъявили обвинение в сексуальном домогательстве. Впрочем, судья во время слушаний согласилась отпустить игрока сборной Франции под залог в 50 тысяч долларов США.

Бразильские СМИ сообщили, что спортсмена выпустили во вторник, а уже 11 декабря, то есть сегодня, он сможет воссоединиться с командой. "Зенит", к слову, сейчас находится в Бельгии, где сегодня в 22:30 сыграет в первом туре Лиги Чемпионов против местного "Греньярда".

Успеет ли Нгапет прилететь на игру и выйти на площадку - пока не известно. На видео с предматчевой тренировки, которое опубликовала пресс-служба казанского клуба французского спортсмена нет.

Отметим, что Нгапет не в первый раз попадает в подобные истории. Так, по данным газеты O Globo, в декабре 2014 года Нгапет был приговорен судом Монпелье к трем годам лишения свободы за драку в ночном клубе, но приговор был обжалован.

А в конце 2015 года Нгапета обвинили в том, что он сбил трех пешеходов в итальянской Модене (тогда Нгапет выступал за местный клуб - Ред.). Сообщалось, что игрок не оказал помощь пострадавшим, а в полицию пришел с повинной только через пару дней. Волейболист публично извинился и взял все расходы по лечению пострадавших на себя. За этот инцидент его временно отстранили от тренировок в составе "Модены". Будет ли к Нгапету применять санкции в "Зените" за инцидент в ночном клубе, пока не ясно. Отметим. что за казанский клуб французский спортсмен выступает с 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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