2019-12-10T15:42:36+03:00
Спорт

"Наказания станут отличным семейным досугом": «Ак Барс» презентовал домашнюю скамейку штрафников для детей

Его можно купить на сайте магазина клуба за 84 тысячи рублей
Алина НИЗАМОВА
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Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
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Хоккейный клуб «Ак Барс» выпустил шутливый рекламный ролик, представив болельщикам свой новый продукт: штрафной бокс для детей. Его можно установить дома, чтобы наказывать ребенка не ремнем или углом, а более креативно.

– Конкуренция в области мерча становится жёстче, клубы выпускают детские кресла для автомобилей, постельное бельё, биокамины с изображениями игроков. Была задача разработать аутентичный, оригинальный и забавный продукт − так и родилась идея штафного бокса для детей. Плюс мы привлекаем внимание к фаншопу в целом, – прокомментировали новый товар в пресс-службе клуба.

Штрафной бокс для ребёнка закажи и накажи!.Новый продукт на рынке детских наказаний Super Children Ultra Education Penalty Box от Ак Барса . Ремни и углы давно перестали работать, и настало время для более прогрессивных решений! Видео: ХК Ак Барс .

Ширина и глубина бокса – 1 метр, а высота 1,4 метра. Весит он 90 килограмм. Среди прочих характеристик, отмеченных в интернет-магазине, отмечается, что он: «Весёлый – ваши дети заново откроют для себя наказания, хоккейный – предусмотрены малые штрафы, двойные малые, большие и дисциплинарные до конца игры, обучающий – положительно влияет на поведение и детскую психику». Стоит такой бокс на сайте магазина клуба 84 300 рублей.

Более того, на сайте уже опубликованы отзывы, причем 3 из 3 – положительные, например: «У нас большая семья: 4 мальчика и 3 девочки. Штрафной бокс оказался довольно объёмным – все дети легко поместились». А вот Григорий Апполонов из Бавлов признался, что купил бокс для самого себя: «залезаю в него по вечерам, сижу часа 2-3. Очень расслабляет». Более того, согласно акции указанной на сайте, можно получить в подарок форму судьи и свисток.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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