2019-12-09T21:25:05+03:00
Спорт

«Рубин» не смог выиграть у главного аутсайдера РПЛ

Казанцы сыграли вничью с «Сочи» под выкрики о Бердыеве [фото]
Алина НИЗАМОВА
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На зимний перерыв «Рубин» ушёл на 13-м месте.На зимний перерыв «Рубин» ушёл на 13-м месте.Фото: Алина НИЗАМОВА
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В матче 19-го тура чемпионата России «Рубин» и «Сочи» разошлись миром – 1:1. Эта игра стала заключительной для обеих команд перед зимним перерывом. Южане пропускали последнюю игру из-за внезапно нагрянувшей на команду ангины. Из-за этого к матчу с «Рубином» не все игроки были готовы на 100%.

Эта игра стала заключительной для обеих команд. Фото: Алина НИЗАМОВА

Эта игра стала заключительной для обеих команд.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» же в своём ритме готовился к матчу, приехав в Сочи за пять дней до игры. Так что вместо холодной погоды в Казани, футболисты и тренерский штаб занимались при плюсовой температуре.

«Рубин» в своём ритме готовился к матчу. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» в своём ритме готовился к матчу.Фото: Алина НИЗАМОВА

Несмотря на не самое оптимальное состояние, «Сочи» активно начал игру. Уже в первые минуты игроки хозяев могли открыть счёт, но попали в штангу. Однако именно сочинцы открыли счёт в матче благодаря точному удару Душана Лагатора.

Несмотря на не самое оптимальное состояние, «Сочи» активно начал игру. Фото: Алина НИЗАМОВА

Несмотря на не самое оптимальное состояние, «Сочи» активно начал игру.Фото: Алина НИЗАМОВА

В случае поражения «Рубин» закончил бы календарный год в зоне вылета, поэтому первые изменения произошли в перерыве. Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел другой грузин – Хвича Кварацхелия. Именно эта замена стала ключевой для казанцев.

Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел Хвича Кварацхелия. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вместо Зурико Давиташвили на поле вышел Хвича Кварацхелия.Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже через несколько минут 18-летний футболист организовал ответный гол в ворота хозяев поля. Кварацхелия обыграл нескольких защитников и выкатил мяч на Евгения Маркова. Форвард не промахнулся из штрафной площади. Для лучшего бомбардира «Рубина» этот гол стал четвёртым в сезоне.

Для Евгения Маркова этот гол стал четвёртым в сезоне. Фото: Алина НИЗАМОВА

Для Евгения Маркова этот гол стал четвёртым в сезоне.Фото: Алина НИЗАМОВА

Второй гол прошёл мимо болельщиков. Фанаты «Рубина» поддержали акцию фанатов «Спартака» и покинули стадион на 30-ой минуте игры. Уходя фанаты оставили плакат с надписью «#фанатнепреступник», однако его сняли стюарды. Так же фанатский сектор покинули и активные болельщики хозяев, но во втором тайме были замечены на другой трибуне стадиона.

Фанаты «Сочи». Фото: Алина НИЗАМОВА

Фанаты «Сочи».Фото: Алина НИЗАМОВА

В тишине раздавались выкрики пары фанатов «Сочи», которые требовали пригласить на пост главного тренера Курбана Бердыева, но вопрос с главным тренером решился уже после матча.

Пара фанатов «Сочи» требовала пригласить на пост главного тренера Курбана Бердыева. Фото: Алина НИЗАМОВА

Пара фанатов «Сочи» требовала пригласить на пост главного тренера Курбана Бердыева.Фото: Алина НИЗАМОВА

На пресс-конференции после игры у исполняющего обязанности главного тренера «Сочи» Романа Березовского спросили о слухах, что команду возглавит бывший тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

Роман Березовский. Фото: Алина НИЗАМОВА

Роман Березовский.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Мало что слышал об этом. Всё время был сконцентрировал на своей работе, не мог следить за этим. Вы – один из первых, кто мне сказал это, – ответил тренер, но в его словах слышалось лукавство. Через несколько минут клуб объявил о подписании контракта с Федотовым, который в это время уже был на стадионе.

«Рубин» оторвался от зоны вылета всего на одно очко. Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» оторвался от зоны вылета всего на одно очко.Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный аутсайдер этого сезона решился с тренером, а вот что будет с «Рубином» – вопрос. Команда Романа Шаронова не смогла победить в седьмом матче подряд, а всего в этом сезоне у казанцев четыре выигрыша. На зимний перерыв «Рубин» ушёл на 13-м месте, оторвавшись от зоны вылета всего на одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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