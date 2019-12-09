2019-12-09T21:25:05+03:00
Общество

Педагоги элитной казанской школы за счет родителей учеников устроили себе корпоратив в ОАЭ

За два года сумма "добровольных пожертвований" достигла 50 миллионов рублей
Ирина ЛЕСКОВА
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Поездка обошлась в полмиллиона рублей.Поездка обошлась в полмиллиона рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поборы в школах и детсадах уже давно легализовались, приобретя статус "Добровольных пожертвований". Во всяком случае, так полагают татарстанские активисты. И их выводы получили свое подтверждения после проведенной в министерстве образования республики прокурорской проверки.

Так, оказалось, что в элитной гимназии №19 умудряются собранные деньги под предлогом добровольной помощи с родителей использовать на корпоративный отдых педагогов. Причем речь идет не о каких нибудь санаториях или базах отдыха в том же Поволжье, а о таком элитном как гимназия отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Что обошлось в полмиллиона рублей. Причем денег с родителей стрясли столько, что директору и его замам хватало на немаленькие такие премии - от 100 до 200 тысяч рублей каждому и ежемесячно.

По этому поводу во время заседания антикоррупционной комиссии правительства Татарстана, не выдержав, гневной тирадой разразился главный прокурор республики Илдус Нафиков.

- Руководство ряда учреждений превратило школы в бизнес-центры по выколачиванию средств, - заявил Нафиков.

По его словам, в качестве "Добровольных пожертвований" с родителей учеников элитной казанской гимназии №19 за два года стрясли аж 50 миллионов рублей, которые осели в фонде учебного заведения.

Нет, конечно, за гимназию попытался вступиться мэр Казани Ильсур Метшин, который так же участвовал в заседании антикоррупционной комиссии. Он объяснив, что эта заграничная поездка в ОАЭ была согласована с городским управлением образования как поощрение за успехи в международных олимпиадах, да и не все деньги на это были потрачены из средств родительского комитета - педагоги тоже заплатили из своего кармана.

Но мэра Казани тут же одернул президент Татарстана Рустам Минниханов: "На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, то они должны отдыхать за свой счет".

А прокурор республики Илдус Нафиков продолжил перечислять местные образовательные учреждения, где надзорное ведомство выявило бесконтрольную трату денег, собранных с родителей учеников в качестве "добровольных пожертвований". Всего в списке 37 школ. В том числе и еще один элитный казанский лицей №35, где администрация так же начисляла себе премии из родительских денег.

В итоге президент Татарстана не выдержал и потребовал ввести казначейский контроль за добровольными фондами школ, чтобы впредь пресекать подобные злоупотребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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