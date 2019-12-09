«Татнефть» улучшила позицию в экологическом рейтинге

Компания «Татнефть» награждена дипломом Рейтинга открытости нефтегазовых компаний Российской Федерации в сфере экологической ответственности за 2019 год за самое динамичное продвижение в рейтинге.

Ежегодный рейтинг составляется Группой «Креон» совместно со Всемирным фондом дикой природы. По его результатам Компания в 2019 году поднялась с 11-й позиции до 7-го места. Рейтинг составляется ежегодно с 2014 года, его партнёрами выступают в том числе Программа ООН по окружающей среде и Национальное рейтинговое агентство.

Целью рейтинга является содействие снижению нагрузки на окружающую среду, повышению эффективности использования углеводородных ресурсов, а также ведению социально ответственного бизнеса в России.

Нефтегазовые компании оцениваются по трём основным параметрам — экологический менеджмент (качество управления охраной окружающей среды в компаниях); воздействие на окружающую среду (степень негативного влияния на компоненты природной среды — атмосферный воздух, водные объекты, земельные ресурсы — в ходе реализации проектов, а также уровень экологичности производств); раскрытие информации (степень готовности компаний раскрывать информацию о воздействии на окружающую среду в ходе производственной деятельности).

Рейтинг базируется на данных о деятельности компаний, находящихся в публичном пространстве: годовой и социальноэкологической отчётности, докладах об охране окружающей среды, находящихся в свободном доступе. Также рейтинг оценивает размещение документов экологической тематики в интернете на официальных сайтах компании, включая дочерние общества и подрядные организации, и интервью официальных представителей компаний для федеральных и региональных СМИ.