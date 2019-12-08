Трехсоткилограммовый лось провалился под лед в Татарстане, вытащить его смогли только при помощи вездехода

Лед на татарстанских реках все еще не достиг безопасной отметки, чтобы по нему ходить. Однако желающих проверить лед на прочность хватает. Причем, речь не только о людях. Так, утром 8 декабря жители села Котловка, что в Елабужском районе заметили лося, который бегал по застывшей Каме.

Впрочем, пробежка чуть не завершилась трагедией. Лед не выдержал вес лося и животное провалилось в воду. Очевидцы тут же вызвали на место происшествия спасателей.

К месту происшествия убыла дежурная смена временного спасательного поста из поселка Красный Ключ Нижнекамского района на судне на воздушной подушке. Спасатели и инспекторы ГИМС в зимнем гидрокостюме добрались до лося и обвязали его верёвкой.

Попытка использовать в качестве буксира судно на воздушной подушке успехом не увенчалась. Уж слишком упитанным оказался лось. Вес его, по словам спасателей, достигал 300 килограммов.

На помощь пришёл неизвестный мужчина на вездеходе "Шерп". Своего имени он не назвал, зато вызвался дотянуть лося до берега. В итоге лося благополучно дотянули до берега и выпустили на волю.