2019-12-06T16:28:33+03:00
Общество

Студентка АГНИ стала одной из пятнадцати стипендиаток Академии наук РТ

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В конце ноября были объявлены итоги конкурса стипендий Академии наук Республики Татарстан. Среди пятнадцати избранных - студентка 2-го курса магистратуры по специальности «Экономика» Альметьевского государственного нефтяного института Ильназ Ахметзянова.

Стать стипендиатом Академии наук Татарстана непросто. Стипендии присваиваются студентам - учащимся дневного отделения вуза республики. И мало иметь отличные результаты в учебе, важно еще показать себя в научной деятельности, а также представить в АН конкурсную работу, посвященную одной из заданных тем.

Стипендиатка из АГНИ Ильназ Ахметзянова рассказала корреспонденту «КП», какой путь она прошла до выдвижения на соискание почетной стипендии Академии наук Татарстана.

- Тема моего научного проекта - улучшение методов оценки инвестиционных проектов нефтегазодобывающего комплекса. Я работала над проектом около года. Тема актуальная, так как за последние 10 лет объем инвестиций в добывающий сектор возрос в 12 раз. А между тем методы оценки эффективности реализации инвестиционных проектов мало ориентированы на специфику нефтегазовой отрасли. Эта отрасль отличается такими особенностями, как высокая капиталоемкость и длительный срок реализации. Поэтому на сегодняшний день существует необходимость усовершенствования методов оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. В своей научной работе я предлагаю расширить использование специализированных методов учета рисков и рассматриваю один из них - метод имитационного моделирования рисков. В работе непосредственную помощь мне оказали мои научные руководители: доцент кафедры экономики и управления проектами Елена Александровна Каптелинина, доцент кафедры математики и информатики Лилия Расимовна Загитова.

Ильназ любит свой родной вуз. Считает, что многие мечтают сюда поступить, ведь после окончания АГНИ немало шансов найти хорошую работу по специальности. А пока учишься, перед тобой целое поле возможностей.

- У нас проводится много мероприятий с очень высоким уровнем организации. Ежегодно бывают научные конференции, где студенты могут проявить себя как исследователи. Много мероприятий творческого характера, - говорит Ильназ.

Говоря о дальнейших планах в науке, Ахметзянова рассказала, что не собирается бросать заявленную в конкурсе тему.

- На основе моих исследований можно утверждать, что в настоящее время существует объективная необходимость в совершенствовании методов оценки инвестиционных проектов в нефтяной промышленности, включающих анализ и количественную оценку рисковых факторов, их влияние на экономическую эффективность проекта в целом. Будем работать в данном направлении и дальше, - заявила соискатель почетной стипендии Академии наук Татарстана.

Успехов, Ильназ!

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