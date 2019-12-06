Проломили голову: в центре Казани в овраге парка нашли тело сотрудника Казначейства Татарстана

Сотрудник Казначейства Татарстана 41-летний Марат Сафиуллин пропал в Казани еще 4 декабря. Поисками мужчины занимались как полицейские, так и волонтеры. Мужчина вышел утром из дома и пропал.

В итоге его тело было обнаружено в центре города – под мостом над оврагом в парке имени Горького. Предположительно, сотруднику татарстанского Казначейства проломили голову – обнаружена скальпированная рана. Правоохранители сейчас рассматривают несколько версий от несчастного случая до суицида.

В то же время, как сообщил «Комсомольской правде-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, по факту нахождения тела уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, Сафиуллин в татарстанском Казначействе работал в контрольно-ревизионном отделе. Он осуществлял надзор за расходованием бюджетных денег по проектам республики в сфере оборонно-промышленного комплекса.