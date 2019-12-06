2019-12-06T16:22:10+03:00
Происшествия

Проломили голову: в центре Казани в овраге парка нашли тело сотрудника Казначейства Татарстана

41-летнего Марата Сафиуллина, который контролировал оборонзаказы, искали с 4 декабря
Лика ИСАЕВА
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Чиновник вышел из дома утром и пропал.Чиновник вышел из дома утром и пропал.Фото: соцсети
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Сотрудник Казначейства Татарстана 41-летний Марат Сафиуллин пропал в Казани еще 4 декабря. Поисками мужчины занимались как полицейские, так и волонтеры. Мужчина вышел утром из дома и пропал.

В итоге его тело было обнаружено в центре города – под мостом над оврагом в парке имени Горького. Предположительно, сотруднику татарстанского Казначейства проломили голову – обнаружена скальпированная рана. Правоохранители сейчас рассматривают несколько версий от несчастного случая до суицида.

В то же время, как сообщил «Комсомольской правде-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, по факту нахождения тела уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Отметим, Сафиуллин в татарстанском Казначействе работал в контрольно-ревизионном отделе. Он осуществлял надзор за расходованием бюджетных денег по проектам республики в сфере оборонно-промышленного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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