ВЫБИРАЕШЬ КГАСУ - ВЫБИРАЕШЬ УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» приглашает выпускников школ, средних профессиональных учебных заведений!

Ректор - НИЗАМОВ Рашит Курбангалиевич, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Татарстана, Заслуженный деятель науки РТ, Почетный работник сферы образования Российской Федерации:

«Дорогие выпускники! Вам предстоит сделать самый серьезный выбор в жизни. От него зависит ваша дальнейшая судьба, ваше будущее. Когда-то и я стоял перед таким выбором, и, как показала жизнь, сделал всё правильно, поступив тогда в КИСИ. Сегодня это уже Университет, в котором можно получить отличные знания, сделать первые шаги в профессию с помощью замечательных преподавателей, реализовать свои творческие способности, наконец, прожить свои самые лучшие молодые годы в кругу друзей, в вихре интересных событий. Приходите к нам, и вы увидите всё своими глазами!»

Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01 № 0009219. Рег. № 2178 от 9 июня 2016 г.

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0003203. Рег. № 3048 от 3 апреля 2019 г.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ КГАСУ:

1. Качественное образование:

КГАСУ - ведущий государственный архитектурно-строительный вуз России, имеющий лицензию на образовательную деятельность и государственную аккредитацию, с богатой 90-летней историей и традициями;

КГАСУ осуществляет подготовку специалистов только для архитектурно-строительного, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплексов. Диплом университета высоко ценится работодателями;

преподаватели КГАСУ - известные в России и за рубежом ученые-практики. Среди исследованных, рассчитанных, усиленных, спроектированных объектов:

• мечеть «Кул-Шариф», «Корстон», ЖК «Лазурные небеса», Баскет-холл;

• трибуны на стадионе «Мордовия Арена» на 45 000 мест к чемпионату мира по футболу 2018 года;

• основание для стадиона «Казань Арена» на 45 000 мест;

• навес для стадиона «Казань Арена» к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года;

• фундамент и ограждающие конструкции котлована под подземный пристрой в рамках научно-технического сопровождения уникальной реконструкции Шамовской больницы (г. Казань);

• стальные конструкции покрытия спортивного комплекса «Академия тенниса» (г. Казань);

• строительные конструкции завода «Оргпродукты» ПАО «Казаньоргсинтез»;

• конструкции терминала 1А Международного аэропорта «Казань»;

• кровля и несущие конструкции Благовещенского собора Казанского кремля;

• строительные конструкции здания торгово-развлекательного центра «МЕГА Казань» и др.;

КГАСУ обладает современной учебной и научно-исследовательской лабораторной базой;

в КГАСУ обучается относительно небольшое, и мы считаем, оптимальное количество студентов - 7000 чел.; это позволяет проводить занятия на более высоком уровне с адресной подачей информации каждому студенту;

в КГАСУ впервые в Татарстане реализуется подготовка бакалавров по программам двойных дипломов совместно с Университетом Восточного Лондона (UEL).

2. 100-процентное трудоустройство выпускников КГАСУ, в основе которой высокие темпы развития архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и ЖКХ и профессиональные компетенции выпускников, соответствующие их уровню задач.

3. Отличные условия для учебы и проживания. В КГАСУ лучший в республике уютный кампус в центре города, по качеству соответствующий требованиям зарубежных вузов: учебные корпуса, лаборатории, общежития, спортивные комплексы, стадион, столовая, центр технического образования, парковки. 100% студентов обеспечиваются общежитием.

4. Интересная, увлекательная студенческая жизнь вне учебного процесса! В КГАСУ проводятся День первокурсника, «Студенческая весна», КВН, Новогодний бал, слёты актива, «Зарница», спортивные соревнования и многое другое.

5. Особая атмосфера в КГАСУ. У нас созидательный дух корпоративных товарищеских отношений между студентами и преподавателями, что благотворно сказывается на формировании профессиональных и личностных качеств специалиста.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Римма Рахматуллина, 3 курс Института строительства, отличница; e-mail: rimma-99@yandex.ru

«По результатам ЕГЭ я набрала 283 балла, и мне предстояло выбрать вуз из огромного количества университетов. Я решила поступить в КГАСУ, потому что здесь можно получить более чем достойное образование по востребованной профессии. Могу сказать, что учиться трудно, необходимы терпение, внимательность и знания. Но это также и очень интересно, преподаватели отлично объясняют свой предмет, и я не жалею, что поступила сюда».

Сабина Нуриева, 4 курс Института строительства, активистка Студсовета, e-mail: Sabina.Nurieva2010@yandex.ru

«Четвертый курс, выпускной год - очень тяжелое время, поскольку ты осознаешь, что скоро предстоят защита диплома и поступление в магистратуру. За все это время я ни разу не пожалела, что выбрала один из лучших университетов России, тем более с такой перспективной направленностью. В нашем университете к работе со студентами привлекаются лучшие преподаватели-практики. В студенческих органах самоуправления состоят замечательные активные ребята, которые обладают здоровыми лидерскими качествами и трудоспособностью. Каждый год КГАСУ собирает под своей эгидой самых крутых, интересных и целеустремленных молодых людей!»

Нуршат Хайруллин, 2 курс Института строительства, перевелся с внебюджетной формы обучения на бюджетную; e-mail: nurshat1999@gmail.com

«В 2018 году я поступил в КГАСУ на направление «Информационные системы и технологии». С первых дней учебы, этот университет мне очень понравился. Занятия здесь интересные и познавательные. Преподаватели помогут и подскажут в любой ситуации. Я горжусь тем, что выбрал один из лучших университетов нашей страны».

Айнур Сабиров, 3 курс Института строительства, мастер спорта; e-mail: leis3600@mail.ru

«Первое, что я заметил в университете, это прекрасные возможности для занятий спортом. Здесь я смог достичь новых успехов в любимом настольном теннисе: стал мастером спорта, призером первенства России среди студентов, чемпионом Татарстана среди студентов и, конечно, лучшим в команде КГАСУ».

Булат Низамутдинов, 2 курс магистратуры ИСТИЭС, ветеран Штаба ССО КГАСУ, командир ССО «Казань»; e-mail: jettyman@gmail.com

«Наш университет предоставляет возможность профессионального развития и прохождения учебных практик не только в республике, но и по всей России. Говорю это от лица ребят, побывавших на многих всероссийских стройках страны! Добро пожаловать!»

Альбина Гараева, 3 курс Института экономики и управления в строительстве, проживает в общежитии; е-mail: garaeva_albina@list.ru

«Я приехала из Лениногорска. Очень переживала тогда, как я буду жить в общежитии. Но оказалось, что здесь очень хорошие условия. Я быстро нашла друзей. Мы с ребятами часто играем в настольные игры, вместе готовим и учимся. Мне здесь весело и интересно. На фотографии я с нашим ректором около общежития».

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

АРХИТЕКТУРА

- Архитектурное проектирование

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- Реставрация объектов культурного наследия

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

- Проектирование городской среды

- Проектирование интерьеров

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

- Градостроительное проектирование

- Ландшафтное проектирование

ДИЗАЙН

- Графический дизайн

СТРОИТЕЛЬСТВО

- Промышленное и гражданское строительство

- Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций

- Автомобильные дороги, аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры

- Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве (ранее - теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и водоотведение)

- Организация инвестиционно-строительной деятельности (ранее - экспертиза и управление недвижимостью)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

- Информационные системы и технологии в строительстве

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Инженерная защита окружающей среды

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ

- Организация и безопасность движения

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

- Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ

- Городской кадастр

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- Организация деятельности в жилищно-коммунальном комплексе

МЕНЕДЖМЕНТ

- Производственный менеджмент в строительстве

СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

- Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений

В КГАСУ можно продолжить обучение в МАГИСТРАТУРЕ и далее в АСПИРАНТУРЕ.

Имеется заочная форма обучения, заочная форма с применением дистанционных технологий (направление «Строительство»).

Прием документов - с 20 июня 2020 г.

420043 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1

(автобусы - до ост. «Строительный институт» или «Улица Калинина», метро - станция «Суконная слобода»)

Тел. (843) 510-46-50 (приемная комиссия); e-mail: priem@kgasu.ru

Официальный сайт КГАСУ

«ВКонтакте»

Диплом КГАСУ - это гарантия успешности и востребованности выпускников на рынке труда!