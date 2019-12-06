Кроватей нет, ложитесь в коридор: так в чебоксарской больнице госпитализируют младенцев

В Чебоксарах местная жительница вместе со своим ребенком легла в детскую инфекционную больницу №2 Чебоксар, и тут же схватилась за телефон. Она записала короткое видео, которое сразу наделало много шума на федеральном уровне. Дело в том, что поступивших в больницу детей, даже совсем грудных, размещают не в палатах, а прямо в коридоре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/748207" frameborder="0"></iframe> В детской инфекционной больнице №2 Чебоксар даже младенцев отправляют лечиться в коридор.соцсети

Когда заснятое видео создало резонанс, медики объяснили возмущенной общественности, что на такую вынужденную меру пришлось пойти из-за нехватки мест в отделении, а также в связи с ремонтом в ряде больничных палат. Да и, мол, сейчас же зима и болеющих детей много.

К слову, Чебоксарам обещали построить новый современный корпус к больнице за 445 миллионов рублей на 50 койкомест. Это должно помочь решить проблему с размещением пациентов. Вот только строить начали этой осенью, а завершить должны аж в феврале 2020 года.

Тем не менее к возмущенным родителям, которые потребовали объяснения от Минздрава Чувашии по поводу размещения детей в коридоре, присоединилась и прокуратура республики.

- Организованы проверочные мероприятия по видео о ненадлежащих условиях содержания в детской больнице, - сообщили в надзорном ведомстве. - По результатам проведенной проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение нарушений.