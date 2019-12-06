В Казани открылся самый большой в России монобрендовый магазин сегмента modest fashion*

В этом году марка объявила о старте развития сети собственных магазинов в обновленной концепции, первым из которых стал флагманский бутик в самом центре Казани площадью 140 кв. метров.

Стильные вещи SABR ориентированы как на мусульманскую, так и вполне светскую аудиторию. Вещи марки созвучны современным тенденциями и, c самых первых коллекций, отличаются оригинальностью и собственным неповторимым характером.

– Одежда нашего бренда направлена на возвращение женственности в повседневную жизнь. Мы выбираем выразительные цвета и натуральные материалы, стараемся подчеркнуть многогранность личности, ее духовность. Широкий модельный ряд дает возможность быть разной: женственной, милой и нежной, а так же скромной и стильной одновременно. У нас большие планы. Мы хотим стать мировым брендом, чтобы мусульманка в любой точке мира, придя в наш магазин, смогла купить себе наряд, который подчеркнет ее индивидуальность, изящество и неповторимость, чтобы все большее количество девушек влюблялись в скромную красоту, – искренне поделилась миссией компании ее креативный директор Гимадеева Алия.

Интерьер флагманского магазина SABR в Казани

Коллекции SABR – это сочетание практичности и современных трендов, стиля и комфорта, простоты и изысканности, целомудрия и стиля. Марка позволяет своим покупателям ощущать себя уютно и в то же время уверенно в современной действительности, сохраняя спокойствие внутреннего мира.

– SABR – это семейный бизнес, и наш бренд вдохновляется семейными ценностями. Мы с Алией воспитываем трех девочек, которые с удовольствием носят вещи нашего производства. – говорит Раиль Гимадеев, соучредитель компании, магистр экономических наук. – Мы очень благодарны нашим родителям, которые начали этот бизнес и сейчас поддерживают нас.

В 1996 м году дизайнер Гульфия Халиуллина открыла небольшую мастерскую по пошиву женской одежды для мусульманок. В 2003 году была создана первая коллекция мужской одежды, затем детской. С момента прихода нового креативного директора Алии, дочери основательницы бренда, SABR стал активно развивать направление sport-casual среди современных мусульманок. Алия создала базовое спортивное макси-платье с вышитым именем бренда, которое стало знаковым и определило новый этап роста популярности марки. Сегодня в компании работают более сорока человек, два швейных производства – В Казани и Набережных Челнах.

Интерьер флагманского магазина SABR в Казани

Бренд SABR за относительно короткий срок приобрел огромную популярность и стал известен во всех регионах Российской Федерации. Бренд оценили за его уникальные дизайнерские решения и демократичность.

Флагманский бутик сегодня предлагает новые осенние коллекции одежды для женщин, мужчин и детей, вечерние платья, наряды для никаха и аксессуары. В магазине также представлены косметические линии популярных брендов халяльной косметики и коллекция французского парфюма. Пространство магазина делится на женскую, мужскую и детские зоны, отдельную зону выбора свадебных платьев и примерок для невест.

Гости торжественного открытия флагманского магазина SABR в Казани

Помимо одежды, бренд выпускает большой ассортимент разнообразной продукции: сумки, головные уборы, нательное белье, домашний текстиль. В фирменном магазине представлена именная косметическая коллекция бренда, разработанная в сотрудничестве с популярным брендом натуральной косметики КАМАЛИ.

г. Казань, ул. Парижской коммуны, 19

www.sabrstore.com

@sabr_store

На правах рекламы

*По данным агентства WANDI Group tm.