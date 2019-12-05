В Казани пройдет "Праздник русской гармони"

В столице Татарстана пройдет единственный концерт "Праздник русской гармони", где перед зрителями выступит стипендиат Президента России, гитарист-виртуоз Святослав Шершуков. Для всех любителей гармони это будет настоящий праздник народной песни, ведь вместе с Шершуковым будут выступать артисты шоу-балета "Фестиваль" и обладательница удивительного голоса - исполнительница народных песен Марта Серебрякова .

Для всех ценителей русской гармони - это уникальный шанс увидеть и услышать выступление артиста ансамбля русских народных инструментов "Финист-балалайка" Академического хора русской песни Государственного музыкального телерадиоцентра. Марту Серебрякову до этого дня можно было увидеть только по телевизору, ведь она финалистка телевизионного вокального конкурса «Новая звезда», лауреат всероссийских и международных конкурсов, но с осени 2018 года сложился плодотворный творческий союз Святослава Шершукова и Марты Серебряковой. С новой сольной программой "Праздник русской гармони" они успешно гастролируют по городам России.

Марта Серебрякова и Святослав ШершуковФото: Из материалов пресс-службы

Концерт в Казани пройдет 10 декабря в 19.00 в обновленном КДК имени Владимира Ильича Ленина. Это будет настоящий праздник русской души, праздник народной песни, где сплетаются музыка и танцы, песня и гармонь. Приглашаются все желающие не зависимо от возраста - 0+.

Читатели "Комсомольской правды Казань" могут в официальной группе издания в ВК принять участие в розыгрыше билетов на концерт.