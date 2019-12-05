2019-12-05T13:21:50+03:00
Происшествия

В Татарстане во время очистных работ на нефтеперекачивающей станции погибли два человека

По факту пожара и гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС РТ.Фото: МЧС РТ.
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Пожар на территории нефтеперекачивающей станции около села Калейкино Альметьевского района произошел 4 декабря в 10.28. По предварительным данным, во время очистки подрядной организацией неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тысяч кубических метров произошел хлопок, и моментально начался пожар - загорелась нефтесодержащая жидкость на небольшой площади 20 квадратных метров.

Во время этого происшествия там находились два сотрудника подрядной компании - 32-летний и 29-летний мужчины, и они скрылись в черном столбе дыма, который взметнулся над нефтеперекачивающей станцией. Сработала автоматическая система пожаротушения.

К приезду пожарных резервуар горел снаружи и в обваловании, внутри самого резервуара было сильное задымление. Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений в 12.03 открытое горение на площади 45 "квадратов" было ликвидировано внутри обвалования, а открытое горение внутри самого резервуара ликвидировано в 13.24.

К поиску пропавших мужчин приступили сразу, но выяснилось, что во время пожара серьезно пострадал резервуар - деформированный поплавковый многотонный купол упал на место предположительного нахождения пропавших. Для подъема сложной конструкции необходимо было применять спецтехнику.

В 18.45 в среду, 4 декабря, на место ликвидации последствий пожара и для проведения поисковых работ прибыли из Лениногорска спасатели ЗПСО №7, спасатели Казанского ПСО - филиала ПРПСО МЧС России с еобходимым оборудованием: пневматической подушкой грузоподъемностью до 50 тонн; домкратами гидравлическими до 40 тонн; прибором визуального поиска; подпорками для фиксации конструкций; шестью пневматическими подушками.

Одновременно на месте пожара работали специалисты минэкологии Татарстана, которые взяли замеры атмосферного воздуха и выяснили, что превышения ПДК не выявили.

На место прибыли спасатели ПАСФ "РегионСпас" которые проводят разведку для замеров уровня загазованности и взрывоопасных концентраций, а также предварительный поиск пропавших внутри резервуара. Во время поиска спасатели столкнулись со сложностями - так называемый "поплавок" был повреждён и полностью закрыл всё дно резервуара. Еще половина резервуара была заполнена механической пеной, которой тушили пожар, усложняя поиски пропавших. Столкнулись с проблемами и при транспортировке - мешали разрушенные конструкции и скользкое покрытие, по которому перетаскивали погибших, плохая видимость, а также очень узкий лаз.

Тело первого погибшего внутри резервуара обнаружили в 21.33 спасатели ПАСФ "РегионСпас" , почти через час, в 22.27, нашли тело второго мужчины.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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